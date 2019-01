vor 32 Minuten

Drohnen - Lebensretter in der Medizin?

In der Medizin zählt oft jede Minute. Bedenklich, wenn Staus den Transport wichtiger Blut- oder Gewebeproben verzögern. In der Schweiz will man das Problem mit Drohnen umgehen. Diese sollen Notfall-Fracht schnell und autonom ans Ziel bringen.