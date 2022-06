Drohende Hungerkatastrophen: "Putin dreht das Narrativ um"

BR24: Sind nicht trotzdem einzelne Länder wie beispielsweise Somalia von Getreidelieferungen aus der Ukraine und aus Russland sehr abhängig?

Keupp: Das ist eben die Geschichte, die Putin versucht, aufzubauen. Aber auch da hilft ein klarer Blick auf die Zahlen. Was man da vor allem machen muss, ist relative von absoluten Größen zu unterscheiden. Ich zitiere da immer gern die Seychellen. Die sind nämlich mit Abstand das abhängigste Land, was Getreideimporte von Russland und der Ukraine angeht. Wenn sie die Statistik anschauen, dann importieren die Seychellen etwa 52 Prozent ihres Weizens aus Russland und der Ukraine.

Und jetzt können Sie sagen: Um Gotteswillen, das arme Land, die armen Menschen verhungern alle. Wenn Sie jetzt aber auf die absoluten Mengen schauen, dann betragen diese Importe genau neun Tonnen. Also in anderen Worten: So gut wie nichts. Der gesamte Weizenkonsum auf den Seychellen beträgt 18 Tonnen pro Jahr. Und davon kommen nun eben neun Tonnen aus Russland und der Ukraine. Und wenn wir mit dieser Brille jetzt durch die verschiedenen afrikanischen Länder durchgehen, dann finden wir viele, wo das genauso ist.

BR24: In Somalia droht dennoch eine Hungerkatastrophe. Hat das nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun?

Keupp: Wenn wir andere Länder anschauen, wie zum Beispiel Somalia, dann muss ich sagen, das hat jetzt nichts direkt mit dem Krieg zu tun, sondern das sind einfach Länder, die regelmäßig im UN-Bericht über Global Food Crisis auftauchen und deren Hungerproblem seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten besteht. Was Putin macht, ist, er dreht jetzt einfach dieses Narrativ um und sagt: Die bösen Ukrainer, die können jetzt nicht liefern, und wir müssen leider auch an uns denken. Aber wir bieten uns sozusagen als rettende Hand Afrikas an. Und leider ist zum Beispiel der Präsident von Senegal hereingefallen, ist nach Moskau gereist und hat Putin besucht. Da muss man sich eben hüten, auf diese Erzählung hineinzufallen.

BR24: Das heißt, Putin kann die Welt auch mit dem Stopp russischer Getreidelieferungen gar nicht erpressen?

Keupp: Erstens sind dafür die Mengen viel zu gering. Also Russland ist zwar ein großer Produzent von Weizen, aber nicht zwingend ein großer Exporteur. Das war in der Vergangenheit schon so. Aber aufgrund der Sanktionen wird Russland spätestens ab nächstem Jahr in seiner eigenen landwirtschaftlichen Produktion große Probleme bekommen und wird dann gar nicht mehr in der Lage sein, große Mengen zu exportieren. Ich erinnere da immer gerne daran, dass die Sowjetunion ein Nettoimporteur von Getreide war und ihre eigene Bevölkerung nicht ernähren konnte.

Hunger als Waffe gegen die Ukraine?

BR24: Auf der anderen Seite scheint die russische Armee die ukrainische Landwirtschaft gezielt anzugreifen?

Keupp: Es ist tatsächlich in manchen Regionen der Ukraine so, dass landwirtschaftliche Gebiete vermint worden sind, also sprich Minenfelder, die dann zum Beispiel durch Äcker laufen. Ich glaube aber aus militärischer Perspektive nicht, dass das das Hauptmotiv ist. Das Hauptmotiv ist es eher, bestimmte Räume zu sperren oder die Ukrainer an der Bewegung durch das Gelände zu hindern und deswegen solche Minen-Gürtel einzuziehen.

BR24: Könnte das trotzdem den Nebeneffekt haben, dass die Ukraine ein Hungerproblem bekommt?

Keupp: Sollte es Putins Versuch sein, die Ukraine auszuhungern, würde ich sagen, müsste er dann schon deutlich größere Gebiete in der Ukraine kontrollieren. Wir müssen uns zwei Dinge bewusst machen. Wenn wir schauen, wie groß diese Gebiete sind, die Russland derzeit besetzt hat. Das ist etwa die Schweiz und Österreich zusammen, also das sind schon sehr große Gebiete. Aber trotzdem ist es nicht einmal ein Fünftel der gesamten Ukraine. Und die restlichen vier Fünftel der Ukraine sind nicht besetzt, nicht vermint und produzieren auch. Und man muss auch sehen, dass dieses Land riesig ist und 44 Millionen Menschen darin wohnen.

Das heißt, obwohl es eines der größten Länder in Ostmitteleuropa ist, ist es trotzdem relativ dünn besiedelt. Also ich glaube, diese Bevölkerung zu ernähren, ist nicht so sehr ein Problem. Und ich denke, das es wichtig ist, dass man eben nicht auf dieses Narrativ der Hunger-Waffe hineinfällt, weder international noch in Bezug auf die Ukraine.

Keupp: Riesige Flüchtlingswellen unrealistisch

BR24: In manchen afrikanischen Staaten droht dennoch eine Hungerkatastrophe. Könnte es dadurch zu neuen Flüchtlingsbewegungen nach Europa kommen?

Keupp: Wenn wir nach Afrika schauen, dann muss man wissen, dass afrikanische Migration vor allem Binnenmigration ist. Die afrikanische Bevölkerung migriert, wenn überhaupt, von einem Land in ein anderes. Denn Migration kostet Geld. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung kann es sich gar nicht leisten, ihr Dorf oder ihre Stadt zu verlassen, weil sie keine Transportmittel hat und auch kein Geld, um irgendwelche Schlepper oder Schleuser zu bezahlen.

Es ist ein beliebtes, rechtskonservatives Narrativ nach dem Motto: Afrika sitzt auf gepackten Koffern. Europa wird demnächst von hungernden Afrikanern überrannt. Auch da möchte ich bitten, sich davon zu lösen. Diese Vorstellungen, es entstehen jetzt riesige Flüchtlingswellen, halte ich für völlig unrealistisch.

BR24: Wer könnte denn den bedrohten Ländern anstelle von Wladimir Putin helfen?

Keupp: Diese Länder müssen sich nicht Putin quasi an den Hals werfen, sondern man könnte auch vonseiten der UN einfach ein globales Ernährungsprogramm starten und sagen, wir nehmen jetzt gewisse Bestände aus diesen Lagern und verschiffen sie nach Afrika. Da sind wir wieder bei der Logistik. Getreide ist ja ein Schüttgut, das vor allem über Seefracht transportiert wird. Und da muss man nun die ganze Logistik organisieren.

Langfristige Normalisierung der Märkte erwartbar

BR24: Besteht denn die Hoffnung, dass sich die Preise am Nahrungsmittelmarkt normalisieren?

Keupp: Wenn der Preis hoch ist, dann ist natürlich auch der Anreiz hoch, das zu produzieren, was gerade teuer ist. Und das sehen Sie im Moment in verschiedenen Nationen der Erde, dass die anfangen, ihre Produktion zu steigern. Ein besonders starkes Beispiel dafür wäre Indien. Indien ist zwar der drittgrößte Produzent von Weizen auf der Welt, also produziert ungefähr 111 Millionen Tonnen Weizen, etwa ein Siebtel der globalen Weizenproduktion. Aber Indien ist kein besonders großer Exporteur von Weizen, denn Indien braucht fast seine gesamte Weizenernte für sich selber, um seine eigene Bevölkerung zu ernähren.

Allerdings hat Indien jetzt Pläne seinen Weizenanbau aufgrund der hohen Preise deutlich auszubauen. Das Gleiche passiert im Moment in Australien, ebenfalls ein großer Produzent von Weizen. Auch die Australier haben gerade dieses Ernte-Halbjahr eine Rekordernte eingefahren und planen, sie auch weiter zu steigern. Das heißt also, je mehr neue Produzenten oder auch bestehende Produzenten ihre Produktionsmenge ausweiten, desto mehr Nahrungsmittel werden auch auf den Markt geworfen. Daher sollten wir sicher nicht kurzfristig, aber langfristig wieder eine Normalisierung der Märkte erwarten können.

BR24: Danke für das Gespräch.