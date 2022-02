Dritte Person weltweit von HIV geheilt

In einem sehr seltenen Fall hat eine Frau durch eine spezielle Behandlung ihre HIV-Infektion offenbar überwunden. Der Fall, der als einer von ganz wenigen gilt, bei dem eine Heilung von HIV geglückt ist, ist kürzlich von Medizinern auf einer Fachkonferenz vorgestellt worden.

Therapie gegen Leukämie wirkte auch gegen HIV

Die HIV-positive Frau war an Leukämie erkrankt. Die Patientin wurde dann unter anderem mit einer speziellen Methode behandelt, die die Transplantation von Zellen aus Nabelschnurblut beinhaltet. Dies führte dazu, dass das HI-Virus bei ihr nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Das änderte sich auch nicht, als die Frau ihre antiretrovirale Therapie absetzte, die die Vermehrung der Viren bei HIV-Patienten unterdrückt.

Das Risiko ist im Vergleich hoch

Die Behandlungsmethode bei der sogenannten "New Yorker Patientin" berge im Vergleich mit der gut funktionierenden, antiretroviralen Therapie, bei der das Virus im Körper nicht gänzlich eliminiert wird, ein hohes Risiko, sagte Norbert Brockmeyer, Präsident der Deutschen STI-Gesellschaft - Gesellschaft zur Förderung der Sexuellen Gesundheit (DSTIG), der Deutschen Presse-Agentur. "Da gibt es immer noch eine Todesrate von 10 bis 15 Prozent, das heißt, das kann man nicht wirklich einem HIV-Patienten anbieten, der nicht an Blutkrebs erkrankt ist." Die Therapie bleibe deshalb eine Option für Menschen, die neben einer HIV-Infektion auch Krebs haben.

Experten zufolge könnten aus medizinischen Gründen dennoch mehr Menschen von dem neuen Therapieansatz profitieren als von einer früheren Methode, die bei einigen wenigen Patienten zum Einsatz kam, die nun als frei von HIV gelten.

Ein Beispiel ist der Amerikaner Timothy Brown, auch bekannt als der "Berliner Patient". Er hatte sich 1995 während seines Studiums in Berlin mit HIV angesteckt. Wegen einer Leukämie-Erkrankung erhielt er vor rund 15 Jahren in Berlin eine bestimmte Stammzelltherapie - mit Stammzellen eines Spenders wurde sein Immunsystem neu aufgebaut.

Spender für die Stammzellen werden gezielt gesucht

Da die Zellen des Stammzellspenders eine Mutation eines bestimmten Rezeptors hatten, die das Eindringen des HI-Virus in Körperzellen unterbindet, war Brown nun auch von HIV geheilt. Auch die besser verträgliche Behandlung der "New Yorker Patientin" basiert auf dem Prinzip, Zellen mit einem Rezeptordefekt zu transplantieren.

Holger Wicht von der Deutschen Aids-Hilfe erklärt, dass man in solchen Fällen gezielt nach Blut mit einer seltenen genetischen Besonderheit sucht, die eine Immunität gegen HIV quasi mitbringt. Etwa einem Prozent der nordeuropäischen Bevölkerung fehle ein bestimmter Rezeptor auf der Zelloberfläche, so dass HIV in die Zellen nicht reinkommt. Und wenn man ein Immunsystem mit diesen Stammzellen transplantiert, können die Immunzellen nicht mehr mit HIV infiziert werden. "Und die Reste von HIV, die sich vielleicht noch in dem Körper des Menschen befinden, können sich nicht mehr weiter vermehren, und das ist dann die Lösung".

Der Fall stimmt zuversichtlich: Heilung in der Zukunft möglich?

Holger Wicht zufolge verbindet sich mit diesem Fall die Hoffnung, dass mit Stammzellen aus dem Nabelschnurblut eine sehr viel schonendere Anwendung dieser sehr radikalen Methode möglich sein könnte - mit der die Menschen einfach gesünder bleiben und nicht in Lebensgefahr geraten.

Trotzdem eignet sich die Therapie nicht für einen breiteren Einsatz gegen das HI-Virus. Aber sie könnte einen weiteren Baustein aufzeigen – für eine mögliche zukünftige Heilung.

