Drei Kartelle in Afrika kontrollieren den Elfenbeinhandel

Heute leben dem jüngsten Elefanten-Zensus zufolge nur noch rund 352.000 Elefanten in Afrika. Hauptgrund ist die Wilderei. Besonders gefährdet sind die Elefanten-Populationen der afrikanischen Staaten Kenia, Uganda und Togo. Von den Städten Mombasa, Entebbe und Lomé aus wird das meiste Elfenbein per Schiff oder Flugzeug in die Welt geschmuggelt. Ein Großteil des Elfenbeins geht vor allem nach China und Thailand, beispielsweise für die Traditionelle Medizinische Medizin TCM.

Kampf gegen illegalen Elfenbeinhandel

Forscher um Samuel Wasser von der University of Washington konnten drei Kartelle in Afrika ausmachen, die für den Großteil des weltweiten illegalen Elfenbeinhandels verantwortlich sind. Die Wissenschaftler schreiben im September 2018 im Faschjournal "Science Advances", sie erhoffen sich, mit der Erkenntnis den Kampf gegen die Wilderei zu unterstützen. Sie verstehen ihre Arbeit als "Ermittlungs-Werkzeug" im Kampf der Behörden, um diese Netzwerke zu verfolgen, so Wasser. Denn nur, wenn Beweise vorlägen, könne man die Kartelle strafrechtlich verfolgen.

Schon 2013 rügte die Internationale Artenschutzkonferenz die afrikanischen Staaten. Zu einer wirklichen Strafe kam es damals aber nicht, da die betreffenden Länder Aktionspläne für einen Kampf gegen den Elfenbeinhandel vorlegten.

Elfenbeinschmuggel wird raffinierter

Ihre Aussage stützen die US-Wissenschaftler aus Washington auf DNA-Analysen von Elfenbein in 38 großen Sendungen, die zwischen 2006 und 2015 an mehreren Orten der Welt beschlagnahmt wurden. So haben ihre Untersuchungen ergeben, dass das Elfenbein von einem Elefanten häufig in verschiedenen Sendungen transportiert wurde. Viele der großen illegalen Elfenbein-Sendungen wurden von nur drei Kartellen aus den drei oben genannten afrikanischen Häfen verschifft.

Diesen Kartellen nachzuforschen wäre nach Meinung der Wissenschaftler ein effektives Mittel im Kampf gegen die Wilderei. Denn sie vermuten, dass der Lohn für die Wilderer direkt oder indirekt von den Kartellen komme. Auch sei es einfacher, die Ausfuhr illegaler Sendungen in Afrika zu stoppen als einzelne Sendungen weltweit zu verfolgen.