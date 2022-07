Dinosaurier konnten gut mit Kälte umgehen

In der Vorstellung vieler Menschen lebten Dinosaurier in üppig grün bewachsenen Lagunen-Landschaften, in denen es schön warm war. Eine US-Studie legt jetzt nahe, dass Dinos auch Kälte gut vertragen haben. In Polarregionen im Nordwesten Chinas fanden die Forschenden versteinerte Fußabdrücke großer Saurier, die erstaunlich alt sind. Bereits in der Triaszeit - etwa zu Beginn der Dinosaurier-Evolution - waren diese an kalte Klimate angepasst.

Dinosaurier konnten Körpertemperatur selbst bei Kälte halten

Aus späteren Zeiten, der Kreidezeit, ist bekannt, dass Dinosaurier auch in Alaska oder im Süden Australiens lebten. Jetzt also ein Beleg, dass sie dazu schon viel früher fähig waren - vor mehr als 200 Millionen Jahren. Aus dem Fund lässt sich noch etwas ableiten: Offenbar konnten einige ihre Körpertemperatur auch bei Kälte konstant halten. Als Dinosaurier am Ursprung ihrer Entwicklung waren, gab es schon welche, die sehr warmblütig gewesen sind. Daher konnten sie auch bei eiskalten Temperaturen in der Arktis ihre Körpertemperatur halten.

Dinos waren eher Warmblüter

Die Fußspuren sind somit ein weiterer Beleg für die These, dass Dinosaurier - anders als Eidechsen oder Krokodile - keine wechselwarmen Tiere waren, deren Körpertemperatur von der Sonne abhängt. Sondern - wie Vögel und Säugetiere - eher zu den Warmblütern zählen.

206 Millionen alte Kieselsteinchen entdeckt

Die eigentliche Entdeckung waren aber nicht die Dino-Fußspuren, sondern kleine, unscheinbare Kieselsteinchen von rund eineinhalb Zentimeter Durchmesser. Diese Steinchen lagen in ansonsten feinkörnigem Sediment, das vor rund 206 Millionen Jahren den schlammigen Grund eines Sees bildete. Das Merkwürdige daran: Während solche gröberen Kiesel an Fluss- oder Seeufern durchaus normal sind, ist ihre Präsenz in Mitte größerer Seen sehr ungewöhnlich.