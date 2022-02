Digitale Zooschule des Nürnberger Tiergartens

Die digitale Zooschule des Tiergartens in Nürnberg hat noch Plätze frei. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, richten sich diese digitalen Unterrichtsstunden an Schülerinnen und Schüler aller Klassen. Die Schulstunden werden aus dem Tiergarten direkt in die Klassenzimmer übertragen.

Angebot des Zoopädagogik-Teams

Gestaltet werden die Unterrichtseinheiten vom Zoopädagogik-Team des Tiergartens. Die Schüler könnten so Biologie im Klassenzimmer erleben und Themen vertiefen, heißt es weiter. Die Klassen dürfen dabei auch eigene Themenwünsche einbringen.

Themenvorschläge des Zoopädagogikteams sind unter anderem

"Die kleinen Bewohner der Wiese"

"Vielfalt der Insekten"

"Tarnen, Tricksen und Täuschen im Tierreich"

"Die Wüste lebt"

oder "Angepasstheiten an das Leben im Wasser".

Für gesamten deutschsprachigen Raum

Die digitale Zooschule ist kostenlos, Unterrichtseinheiten können von Lehrkräften im gesamten deutschsprachigen Raum gebucht werden. Die Lehrer sollten vorher nur telefonisch die Erwartungen und Bedürfnisse der Klasse mit den Zoopädagogen klären.

Via Zoom, Teams oder Webex

Außerdem müssten sie einige technische Voraussetzungen im Klassenzimmer schaffen: etwa ein Gerät mit einer der gängigen Video-Kommunikationsplattformen wie Zoom, Teams oder Webex, ein Mikrofon und eine Leinwand oder ein Whiteboard.

Kontakt per Mail oder Telefon

Interessierte erreichen das Zoopädagogik-Team per E-Mail unter zooschule@stadt.nuernberg.de oder per Telefon unter 09 11 / 5 45 48 30. Das Angebot des Tiergartens war im Februar 2021 gestartet.

Weitere Infos zur digitalen Zooschule gibt es hier, auf den Seiten des Tiergartens (PDF-Datei).