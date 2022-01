Digital erklärt: Nobelpreise für Dummies

Asymmetrische Organokatalyse, so heißt die chemische Reaktion, für deren Erforschung der Chemiker Benjamin List im vergangenen Jahr einen Nobelpreis erhalten hat. Wie genau er zu seinen Erkenntnissen kam und worum es bei der Reaktion überhaupt geht – das erklären am Sonntag Expertinnen und Experten in einem digitalen Forum, bei dem interessierte Laien auch Fragen stellen können.

Zwei Nobelpreise gingen nach Deutschland

Bei der Vergabe der jüngsten Nobelpreise wurden auch zwei Wissenschaftler aus Deutschland bedacht: Der Klimaforscher Klaus Hasselmann hat die Auszeichnung im Fachbereich Physik für seine Arbeit zu Wetterphänomenen bekommen. Er hat Modelle entwickelt, die etwa zeigen, wie kurzfristige Temperaturschwankungen in der Atmosphäre langfristig die Wassertemperatur der Ozeane beeinflussen. Er lieferte gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern damit Beweise für einen Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der Erderwärmung.

Klimawandel und Medizinprodukte

Der Nobelpreis für Chemie ging an Benjamin List und David MacMillan für ihre Arbeit zur asymmetrischen Katalyse. List ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Er konnte zeigen, dass kleinste Moleküle Eigenschaften besitzen, die bei der Produktion von Medizinprodukten hilfreich sind.

Renommierte Wissenschaftler erklären die Forschungsprojekte

Um die Forschung der beiden Preisträger zu erklären, stehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den jeweiligen Fachbereichen zur Verfügung. Den Nobelpreis in Chemie soll etwa Wolfgang Lubitz den Teilnehmenden näherbringen. Er war früher Direktor am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr. Für Fragen zum Physik-Nobelpreis steht Rainer Blatt zur Verfügung, der als Professor an der Universität Innsbruck am Institut für Experimentalphysik lehrt. Professor Michael Myoga von der LMU in München wird zum Preis für Physiologie/Medizin Rede und Antwort stehen.

Anmeldung übers Internet

Heute können sich Interessierte noch übers Internet vorab anmelden, danach erhält man den Link und ein Passwort zur knapp zweistündigen Matinee. Wegen der Corona-Pandemie findet es zum zweiten Mal in Folge nicht vor Ort in Lindau statt.