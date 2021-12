Die Woche der Nobelpreise: Ehre frei Haus für die Preisträger

Washington, London, Rom, Berlin, Irvine: Aufgrund der Corona-Pandemie reisen die Nobelpreise in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaft sowie Literatur auch 2021 an verschiedene Orte rund um den Globus ihren Preisträgern entgegen.

Normalerweise werden Urkunden und Medaillen der naturwissenschaftlichen Disziplinen und die Ehrung für Literatur in einer feierlichen Zeremonie am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, vom schwedischen König Carl Gustaf in Stockholm überreicht – umrahmt von Konzerten, festlichen Empfängen und einem Bankett, bei denen die Preisträger während einer gesamten Woche Ehrengäste sind. Die traditionsreiche Verleihung muss nun, im Jubiläumsjahr des Preises, entfallen. Nobel starb am 10. Dezember 1896, vor 125 Jahren.

Nobelpreis aus den Händen der schwedischen Botschafterin

Den Anfang markierte zum Beginn der Nobelpreiswoche am vergangenen Montag die Verleihung des Literaturnobelpreises an Abdulrazak Gurnah in London. Die schwedische Botschafterin Mikaela Kumlin Granit überreichte dem in Tansania geborenen Autor die Auszeichnung in ihrer Residenz im Zentrum der britischen Hauptstadt. Gurnah bekommt die Auszeichnung für seine "kompromisslose und mitfühlende Durchdringung der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals von Flüchtlingen", wie die Schwedische Akademie bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung im Oktober erklärte.