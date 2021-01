Die Überwinterungsstrategien der Tiere

Viele Vögel fliegen von uns aus in wärmere Gebiete, zum Beispiel nach Afrika, aber viele Vögel aus Skandinavien oder Russland kommen auch nach Bayern, um zu überwintern. Die einheimischen Nager und Säugetiere fressen sich eine Fettschicht an und halten Winterruhe oder sogar Winterschlaf.

Vögel kommen auch zu uns zum Überwintern

Geschäftiges Treiben herrscht an den vier Futterstellen im Garten von Tessy Lödermann in Garmisch-Partenkirchen. Zu ihr kommen Bergfinken aus Skandinavien, aber auch die heimischen Raben lassen es sich bei ihr schmecken.

Die Herkunft der Vögel erkennt man an dem Ring, den sie tragen. An der örtlichen Vogelschutzwarte sind dadurch schon Zugvögel aus Lettland, Polen und Russland verifiziert worden. Neben den einheimischen Gimpeln seit ungefähr fünf Jahren auch "eine Unterart von Gimpeln immer mehr in Deutschland, der sogenannte Trompetergimpel. Der Ruf klingt einfach wie so eine blecherne Kindertrompete und die kommen aus dem Ural", sagt Hans-Joachim Fünfstück, der Vorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz der Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen.

Durch den Klimawandel bleiben manche Zugvögel bei uns

Es verändern sich die Reiserouten der Vögel und manche bleiben einfach hier, da das Nahrungsangebot ausreicht. Der Star beispielsweise oder auch die Buchfinken haben sich laut dem Vogelexperten umgewöhnt. Viele Weißstörche zögen gar nicht mehr nach Afrika.

Eine andere Strategie verfolgt der einheimische Eichelhäher. "Er versteckt im Herbst viele Nüsse und kann sich die hervorragend merken, also weiß das auch noch im ausgehenden Winter, also eine enorme Gedächtnisleistung. Wenn sie mir jetzt sagen, ich soll meinen Schlüssel verstecken, der wesentlich größer ist, ich weiß es nächste Woche bestimmt nicht mehr, wenn der irgendwo im Wald liegt", so Fünfstück.

Die Nagetiere fressen sich voll

Die Eichhörnchen bauen sich einen Kobel. Das ist ein unordentlicher Asthaufen hoch oben im Baum, der oft außen herum mit trockenem Laub ein bisschen getarnt ist. Im Inneren unter anderem mit Moos und trockenem Gras weich gepolstert. Während der Winterruhe wachen sie immer mal wieder auf, suchen sich Nahrung, um dann vollgefressen weiter zu schlafen.

Die Murmeltiere hingegen halten einen richtigen Winterschlaf. Am Schachen oberhalb von Garmisch Partenkirchen existiere seit zehn oder fünfzehn Jahren eine neue Murmeltierkolonie, da schliefen jetzt ungefähr zwanzig, fünfundzwanzig Murmeltiere gemeinsam in einem Bau und wärmten sich gegenseitig, erzählt Fünfstück.

Auch die kleinen Haselmäuse verschlafen den Winter. Sie liegen zu zweit oder dritt in Baumhöhlen und decken sich mit ihrem buschigen Schwanz zu. Sie fressen sich einen Speckvorrat an und wiegen dann das Doppelte oder mehr. Hans-Joachim Fünfstück überträgt das auf uns Menschen: "Es ist natürlich extrem - eine Verdoppelung vom Gewicht, weil wenn sie sich vorstellen, ich hab 95 Kilo und ich müsste futtern, futtern, futtern, und auf einmal hab ich 180!"

Der Igel im Winterschlaf mit privatem Luxus

In Grainau bei Monika Heinzinger werden die Igel hochgepäppelt. "Das sind so zwischen 200 und 300 Gramm Igel und die heißt es jetzt praktisch auf das Gewicht von 600 – 700 Gramm rauf zu bringen". Den stacheligen Vierbeinern geht es richtig gut. Sie haben eine kleine gedämmte Hütte, die bei den eisigen nächtlichen minus 15 Grad schützt. Und wie es sich für die Individualisten gehört: Jeder der Igel hat seinen eigenen abgetrennten Bereich.