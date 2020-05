Die richtige Botschaft zu Corona

Botschaften müssen oft wiederholt werden, so Renn im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Außerdem müssen Wissenschaftler und Politiker darüber sprechen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gesichert sind und bei welchen noch Unsicherheit besteht, so der Direktor des Instituts für Nachhaltigkeitsstudien IASS in Potsdam. Unterschiedliche Auffassungen sollte man transparent machen und nebeneinander stehen lassen. Bei der Begründung von Maßnahmen sollte man eindeutig sein.

"Vieles wissen wir nicht. Aber wissen genug, um sinnvolle Maßnahmen zu verhängen. Zum Beispiel ist das Corona-Virus durch Tröpfchen übertragbar. Deswegen ist es wichtig, Abstand zu halten. Damit können wir den Hauptfluss der Infektion in den Griff bekommen." Ortwin Renn

Totstellen, flüchten oder kämpfen

Menschen reagierten unterschiedlich auf die Bedrohung durch Covid-19, so Renn. Manche spielten Bedrohung herunter, andere wollten möglichst viele Details wissen. Der Soziologe unterscheidet zwischen folgenden Verhaltensmustern.

Totstell-Muster ("Mir wird schon nichts passieren, ich mache wie gewohnt weiter").

Flucht-Muster ("Ich muss mich von allem fernhalten, was mich bedroht.")

Kampf-Muster ("Ich muss aktiv gegen das aggressive Virus handeln, etwa indem ich Sündenböcke finde").

Ortwin Renn rät zu unterschiedlichen Kommunikationsstrategien: