Die langfristigen Folgen der deutschen Corona-Politik

Umfängliches Testsystem in Schulen entscheidend

Die Mutante B.1.1.7, die erstmals im Vereinigten Königreich aufgetreten ist, hat laut aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland bereits einen Anteil von 64 Prozent, Tendenz steigend. Und: Die Mutante scheint auch ein Grund für die steigenden Inzidenz-Werte bei Kindern und Jugendlichen zu sein, so RKI-Chef Lothar Wieler. Sollte sich der Trend nicht ändern, stünde Deutschland in den nächsten Wochen alle zehn Tage eine Verdopplung der Inzidenz bevor. Ob die Regierung das allein mit einem weiteren, harten Lockdown stoppen kann, darüber sind sich Experten uneins.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rät deshalb schon länger dazu, mit anderen Maßnahmen Infektionsketten vor allem in Schulen zu durchbrechen. So ist es schon lange wissenschaftlich erwiesen, dass Raumluftfilter-Anlagen in Klassenzimmern zumindest das indirekte Ansteckrisiko deutlich einschränken. Dennoch werden die Geräte an den bayerischen Schulen immer noch sehr zurückhaltend eingesetzt. Und auch ein deutschlandweit funktionierendes Testkonzept für die geöffneten Schulen und Kitas ist bisher nicht vorhanden. Dabei zeigen Studien, dass schon ein einziger wöchentlich verordneter Test aller Schülerinnen und Schüler Infektions-Ausbrüche um 50 Prozent verringern könnte.

Keine direkte Einwirkung von Kindern auf das Infektionsgeschehen bei Älteren

Doch können Schnell- und Selbsttests bei Schulkindern auch das Infektionsgeschehen bei älteren Risikogruppen effektiv abschwächen? Göran Kauermann, Statistik-Professor an der LMU München, sagt: Ja. Er und sein Team haben mit Daten des bayerischen Landesamtes für Gesundheit eine neue Alterskategorisierung aufgestellt, was mit den Daten des Robert Koch-Instituts bisher nicht möglich war. Durch die neue Kategorisierung konnten die Statistiker explizit die Infektionszahlen von Kindern im Alter von 5 bis 11 sowie von 12 bis 20 Jahren untersuchen. Das Ergebnis: Steigende Infektionszahlen bei Schulkindern bewirken keinen unmittelbaren Anstieg von Infektionszahlen in anderen Alterskategorien. Bei einer rechtzeitigen Erkennung der Ansteckung können so Infektionsketten unterbrochen werden.

"Hier beobachten wir, dass die steigenden Zahlen in dieser Alterskohorte der Schulkinder nicht dazu führen, dass wir steigende Infektionszahlen in anderen Alterskategorien sehen. Im Gegenteil, es ist so, dass wenn die Infektionszahlen bei den Älteren also bei den Eltern exemplarisch in der Kategorie steigen, dann stellen wir fest, dass wir hier nachgelagert dann auch eine Steigerung bei den Kindern beobachten. Salopp gesagt: Eltern infizieren die Kinder, aber nicht umgekehrt." Prof. Dr. Göran Kauermann, Statistiker an der LMU München

Normaler Schulbetrieb stärkt deutsche Wirtschaft langfristig

Mit einem konsequenten Testsystem kann Schule also auch ohne größere Gefahr im Präsenzunterricht stattfinden. Und das sei auch wichtig, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Denn auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aktuell trotz Lockdown sehr robust ist, auf lange Sicht befürchtet Grimm durch Schulschließungen enorme wirtschaftliche Schäden. So vergrößere der Distanzunterricht die Bildungsungleichheit im Bildungssystem, da die soziale Herkunft entscheidend sei, wie gut ein Kind mit Home-Schooling zurechtkommt. Die Schere zwischen arm und reich werde so immer größer.

"Das sind auch dicke Bretter, die wir bohren müssen, um das wieder aufzuholen und da auch wieder mehr dieser Kinder und Jugendliche mitzunehmen. Weil das sind alles die Arbeitskräfte von morgen, das sind auch diejenigen, die unsere Zukunft gestalten sollen und das wird auch sehr viel Aufmerksamkeit benötigen." Prof. Dr. Veronika Grimm, Wirtschaftsweise

Ohne erfolgreiche Impfpolitik keine Besserung

Am Ende wird allerdings allein der Impffortschritt einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen auslösen und somit Lockerungen in allen Bereichen ermöglichen können. Wann das der Fall sein wird, ist immer noch nicht abzusehen. Bis dahin sollte jedoch alles dafür getan werden, die Todesfälle von den Inzidenzen zu entkoppeln, so Virologe Alexander Kekulé jüngst in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Laut Kekulé müssten dafür so viele ältere Menschen wie möglich in den nächsten Wochen zumindest eine erste Impfung erhalten. Dadurch könnten sich die Todeszahlen weiterhin in Grenzen halten. Und auch die weitere Entwicklung der deutschen Wirtschaft hängt letztendlich stark von der Impfpolitik der Regierung ab, attestiert Veronika Grimm von Sachverständigenrat Wirtschaft.

"Da müssen wir jetzt alles daransetzen, dass wir das Impfen so organisieren, dass wir tatsächlich in der Lage sind, das Ziel der EU zu erreichen, 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im September geimpft zu haben." Prof. Dr. Veronika Grimm, Sachverständigenrat Wirtschaft