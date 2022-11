Die Körperhaltung macht's: Wie Schmerztabletten schnell wirken

Schmerztabletten wirken am schnellsten, wenn man sich beim Einnehmen hinlegt - und zwar auf die rechte Seite. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Johns-Hopkins-Universität in den USA. Was auf den ersten Blick kurios anmutet, hat seinen Grund. Denn in dieser Lage gelangen die Wirkstoffe möglichst schnell vom Magen in den Zwölffingerdarm, wo sie ihre Wirkung am besten entfalten.

Der schnellste Weg in den unteren Teil des Magens

Zunächst geht es darum, dass die Tablette schnell in einen bestimmten Teil des Magens kommt, das sogenannte Antrum - das ist der Abschnitt vor dem Übergang zum Darm. "Je näher eine Pille also am unteren Teil des Magens, dem Antrum, landet, desto schneller beginnt sie sich aufzulösen und ihren Inhalt durch den Pylorus in den Zwölffingerdarm, den ersten Teil des Dünndarms, zu entleeren", heißt es auf der Webseite der Johns-Hopkins-Universität. Wenn man mit einer Pille auf diesen Teil des Magens abziele, sei die Körperhaltung entscheidend: wegen der Schwerkraft, aber auch weil der Magen nicht symmetrisch gebaut ist. Mit anderen Worten: Die Tablette nimmt auf der rechten Seite liegend einen vorteilhaften, steilen Winkel in die Tiefen des Magens.

Tablettenwirkung: 10 statt 100 Minuten

Bei der Einnahme im Liegen auf der rechten Seite seien die Pillen in den tiefsten Teil des Magens gelangt, heißt es dazu von der Johns-Hopkins-Universität. Sie hätten eine 2,3-mal schnellere Auflösungsrate gehabt wie in aufrechter Körperhaltung,

Der Unterschied, wann die Tablettenwirkung einsetzt, ist demnach erheblich: Wenn man auf der linken Seite liegt, kommt die Studie auf eine Wirkung nach 100 Minuten. 23 Minuten dauere es im Stehen. Aber wenn man sich auf die rechte Seite gelegt hat, dürfte der Schmerz schon nach zehn Minuten merklich nachlassen.

Studie anhand eines Magen-Modells

Für die Studie arbeiteten die Forscher mit einem Computer-Modell des menschlichen Magens und untersuchten mit verschiedenen Simulationen von Körperhaltung und Magentätigkeit die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Wirkstoffe für den Körper. Es gibt auch schon seit Jahren Computermodelle, die das menschliche Herz und seine Arbeitsweise simulieren.

Nicht zu viele Schmerzmittel nehmen

Schmerztabletten sind zwar rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Dennoch sollte man nicht beliebig viele einnehmen. Sonst drohen dauerhafte Organschäden oder Abhängigkeit. Eine Faustregel lautet: Schmerztabletten sollte man an maximal vier Tagen hintereinander nehmen - und wenn die Schmerzen anhalten, sollte man zum Arzt gehen. Auch die Packungsbeilage zu beachten, ist wichtig: Oft sind nur zwei, drei Pillen am Tag vorgesehen. Schmerzmittel sollten auch entsprechend der jeweiligen Beschwerde gewählt werden - also nicht unbedingt das, was zufällig noch im Schrank liegt.