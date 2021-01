Die Gefahr der Corona-Mutationen: Ein Rechenmodell

Neue Mutation mit neuen Variablen

Tägliche Aufmerksamkeit erhält Kucharski mit epidemiologischen Wachstumsprognosen über seinen Twitter-Kanal. Im Besonderen, als sich die Corona-Lage in seiner Heimat Großbritannien Mitte Dezember noch einmal deutlich verschlimmerte. Denn mit der neuen Mutation B.1.1.7 scheint Corona auf der britischen Insel ersten wissenschaftlichen Schätzungen zufolge 50% bis 70% ansteckender geworden zu sein. Allein in London, wo die neue Mutation mit am meisten verbreitet ist, lag die Sieben-Tage Inzidenz zuletzt bei mehr als 1.000 Fällen auf 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland gilt eine Inzidenz von 200 Fällen in sieben Tagen als absoluter Hotspot-Wert.

Die neuen Variablen bei B.1.1.7. weckten das Interesse Kucharskis. Vor allem als die Meldung kam, dass die Mutation nicht tödlicher sei. Auch die Impfstoffe sollen nach ersten Einschätzungen weiterhin wirken. Doch die deutlich erhöhte Infektiosität bereitet dem Statistiker große Sorgen, was er in einem Rechenmodell auf Twitter erläutert.

Besorgniserregende Twitter-Rechnung

In seinem Rechenmodell setzt Adam Kucharski dabei folgende epidemiologischen Werte fest: Bei der ursprünglichen Coronavirus-Variante sterben bei 10.000 aktiven Fällen 129 Menschen innerhalb eines Monats. Hierbei vorausgesetzt ist ein R-Wert von 1,1, eine Tötungsrate von 0,8% und eine Inkubationszeit - die Dauer zwischen Ansteckung und Auftreten erster Symptome - von sechs Tagen.