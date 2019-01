Die blutrote Schneealge ist Alge des Jahres 2019

1818 staunten britische Seeleute auf der Suche nach einer Nord-West-Passage über Schneefelder in "dunkler Karmesinfarbe". Kapitän John Ross entdeckte, dass der Schnee "den Fels herunter, an einigen Stellen bis zu einer Tiefe von zehn bis zwölf Fuß von dem färbenden Stoff durchdrungen" war. Die Schiffsoffiziere betrachteten Proben davon unter dem Mikroskop und erkannten dunkelrote, samenkornartige Gebilde. Also kein Blut, sondern ein "vegetabilisches Produkt", wie sie es nannten. Heute weiß man, dass die Alge Chlamydomonas nivalis den Schnee blutrot färbt - mithilfe des Farbstoffs Astaxanthin, einem Carotinoid.

"Damals ein Mythos, oft lebhaft zu Seemannsgarn versponnen und auch heute noch voller Fragen." Schneealgenexperte Thomas Leya über die blutrote Schneealge Chlamydomonas nivalis, Alge des Jahres 2019

Die Alge des Jahres bleibt auch 2019 geheimnisvoll

Auch wenn das Phänomen des sogenannten Roten Schnees nun 200 Jahre alt und längst geklärt ist, so liegt doch noch Vieles über die rote Schneealge im Dunkeln. Fest steht, dass Chlamydomonas nivalis fast überall auf der Welt im ewigen Schnee vorkommt: in der Arktis, in der Antarktis und im Hochgebirge. Bei den mikroskopisch kleinen roten Gebilden im Schnee handelt es sich um beinahe leblose Dauerstadien, sogenannte Zysten. Forscher vermuten, dass die blutrote Schneealge an ihren kalten Lebensraum gebunden ist und bei höheren Temperaturen abstirbt. Noch konnte dies niemand belegen, aber: "Bislang hat noch kein Wissenschaftler diesen zu den Grünalgen zählenden Organismus im Labor kultivieren können", bestätigt Schneealgenexperte Thomas Leya. Er unterhält an der Potsdamer Außenstelle Bioanalytik und Bioprozesse des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI-BB) eine der weltweit bedeutendsten Schneealgensammlungen.

Das Geheimnis der blutroten Algenblüte

Thomas Leya ist Mitglied der Sektion Phykologie, in der die Algenforscher der Deutschen Botanischen Gesellschaft organisiert sind, die die blutrote Schneealge jetzt zur Alge des Jahres 2019 gewählt haben. Er wundert sich noch über eine andere Tatsache: "Die vermehrungsfähigen Stadien der blutroten Schneealge müssten eigentlich aufgrund des enthaltenen Fotosynthese-Farbstoffes, des Chlorophylls, grün sein."

Wie die Alge ganze Schneefelder rot färbt, konnte noch nicht abschließend geklärt werden: "Wir wissen zwar, wie Roter Schnee aussieht, aber wir wissen nicht wirklich, wie diese mikroskopische Alge es schafft, im Frühsommer, wenn noch mehrere Meter Neuschnee liegen, solche Massen an Zellen hervorzubringen, die es für das Phänomen des Roten Schnees benötigt. Dabei handelt es sich ja um eine regelrechte Algenblüte", sagt Thomas Leya. Um dieses Rätsel zu lösen, müsste man ein mehrere Meter dickes Schneefeld im Jahresverlauf in allen Schichten beproben und die verschiedenen Zellstadien regelmäßig untersuchen.