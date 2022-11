Die Arktis: Ein unterschätzter Kohlenstoffspeicher

Wie viel CO2 aus der Atmosphäre kann Meerwasser binden? Das Nordpolarmeer stand bei dieser Überlegung bisher eher weniger im Fokus. Durch die lange Polarnacht gibt es dort vergleichsweise wenig Licht und es bildet sich entsprechend wenig Biomasse.

Ein Forscherteam um Andreas Rogge vom Alfred-Wegener-Institut/ Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung weist jetzt darauf hin: Die Bedeutung der Arktis als Kohlenstoffspeicher wird möglicherweise unterschätzt.

Viel organisches Material in tiefen Gewässern

Bei einer im Jahr 2018 durchgeführten Expedition im Nansen-Becken und im Laptev-See haben sie dabei in Tiefen zwischen 500 und 2.000 Metern erhöhte Konzentration an organischem Material gefunden, also kohlenstoffreiches Material.

Wie sich herausstellte, kommt ein Großteil dieses kohlenstoffreichen Materials vom südlichen Rand der Arktis aus dem flachen Schelf – unter anderem aus der Barentssee. Dort wird es laut Rogge gebildet - insbesondere im Winter während der Meereisbildung, und strömt dann angetrieben durch Meeresströmungen weiter nach Norden - und aufgrund seiner höheren Dichte den Kontinentalhang hinab in die arktische Tiefsee.

Das Polarmeer: Unterschätzter CO2-Speicher?

Die Forscher sprechen von einem regelrechten "Kohlenstoff-Förderband": Ein Prozess, bei dem CO2 aus der Atmosphäre gebunden und dann für lange Zeit als Biomasse eben auch in den arktischen Ozeanen gespeichert wird. Im nördlichen, eventuell auch im Süd-Polarmeer könnte rund ein Drittel mehr CO2 gespeichert sein, als bisher angenommen.