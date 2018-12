Die Ampel wird 150 Jahre alt

"Very handsome", also sehr hübsch soll sie gewesen sein. Das schrieb zumindest der London Standard im Dezember 1868. Für eine Ampel, noch dazu die erste, ist das kein schlechtes Kompliment. Am 9. Dezember 1868 wurde das "neue Straßensignal" in London am Parliament Square errichtet und am 10. Dezember in Betrieb genommen. Eine gusseiserne, fast sieben Meter hohe Säule mit drei Zeigern und einer gasbetriebenen Laterne oben drauf sollte Ordnung in den Verkehr an der gefährlich gewordenen Kreuzung bringen. Die Konstruktion des Unternehmens Saxby & Farmer nach dem Entwurf von John Peake Knight, wurde zur ersten Ampel der Welt.

Die erste Ampel der Welt explodierte

Der Eisenbahningenieur John Peake Knight wollte die hilfreichen Signalgeber aus dem Schienenverkehr auf die Straße übertragen. Seine Idee sah allerdings noch einen Polizisten vor, der die Ampel mittels eines Hebels bediente: Standen ihre Zeiger waagrecht, mussten Reiter und Kutschen anhalten. Standen sie im 45-Grad-Winkel nach unten, war der Weg frei. Nachts leuchtete zusätzlich eine Lampe in Rot oder Grün und signalisierte so Halten oder Fahren. Die Gaslaterne sollte der Konstruktion allerdings zum Verhängnis werden: Sie explodierte rund drei Wochen nach dem Aufstellen.