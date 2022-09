Dialekt: Kinder in Bayern passen Vokale an Standarddeutsch an

Das Ergebnis: Standarddeutsch – wie es unter anderem auch von Sprecherinnen und Sprechern des öffentlichen Rundfunks verwendet wird – beeinflusst die Dialekte immer mehr. In Großstädten wie zum Beispiel München haben Dialektsprecher viel häufiger Kontakt mit Nichtdialektsprechern als in ländlicheren Regionen. Insofern hat die Standardsprache in Städten einen größeren Einfluss auf den Dialekt, als das auf dem Land der Fall ist. Denn Sprachwandel ist davon abhängig, mit wem man redet und wie oft.

Die Sprachwissenschaftlerin Katrin Wolfswinkler hat sich nun den Dialekt von Kindern in einer ländlicheren Region genauer angesehen und zwar in der Region Altötting. Vier Jahre lang hat Wolfswinkler dieselben Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Wald an der Alz und der Grundschule Burgkirchen bei ihrer sprachlichen Entwicklung begleitet.

Vier Jahre, zwei Schulen, 200 Wörter

Der erste Schritt: Von der ersten bis zur vierten Klasse wurden dieselben Kinder der beiden Grundschulen im Landkreis Altötting immer wieder nach denselben 200 Wörtern gefragt. Dazu wurden Aufnahmen mit dem Ultraschallgerät gemacht, um auch kleinste, akustisch nicht wahrnehmbare Veränderungen zu sehen. Herausgekommen ist laut der Dialektforscherin Katrin Wolfswinkler, dass die Kinder immer noch einen "wunderschönen, westmittelbairischen Dialekt" sprechen. Das große Ergebnis sei zum einen, "dass die Kinder auf jeden Fall schon noch sehr bairisch reden". Aber zum anderen habe man bei einigen Vokalen, also "a, e, i, o, u", bereits Standarddeutsch-Merkmale gefunden.

"Aber nicht in allen, also es ist nicht so, dass man grundsätzlich sagen kann, der ganze Dialekt verschiebt sich zum Standard, sondern das sind wirklich nur einzelne Kategorien, wo man sieht, da war dieser Einfluss größer und manche, da haben wir auch gar nichts gesehen, da sind die Kinder ganz stabil in ihrem Dialekt geblieben", sagt die Forscherin Katrin Wolfswinkler.

Die Basis für die Analyse: Wörter in Datenbanken einpflegen und programmieren

Auf dieser phonetischen Basis, auf der Wolfswinkler und ihr Professor, der LMU-Forscher Jonathan Harrington, gearbeitet haben, gab es noch keine Studien. Anfangs konnten sie die Daten nicht in Relation setzen und mussten dafür im ersten Jahr erst selbst eine Basis schaffen. Die Vokale mussten bildlich darstellbar werden und man musste Methoden entwickeln, um vergleichen zu können.

Um anhand der eingesammelten Daten etwas herausfinden zu können, braucht es vor allem viel technische Arbeit. Die Wörter müssen zuerst in die Datenbanken eingepflegt werden und man muss für die Weiterverarbeitung auch "coden", also programmieren und die Programmiersprache beherrschen. Auch nach dem aufwendigen Einpflegen in die Datenbank blieb es zeitaufwendig – Wolfswinkler musste viel nachkorrigieren, bei jeder einzelnen Aufnahme, um Ergebnisse zu bekommen.