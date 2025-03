Umbau für mehr Waldrapp-Nachwuchs in Burghausen

Seit dem 17. Jahrhundert galt der Waldrapp in Bayern als ausgestorben. Doch seit 2004 werden die Vögel in einem Artenschutzprogramm in Burghausen wieder angesiedelt. Die Artenschützerinnen und -schützer vom "Waldrappteam", die das Wiederansiedlungsprogramm organisieren, gehen davon aus, dass aktuell knapp über 60 Tiere die warmen Monate in Burghausen verbringen. Insgesamt seien es 280 Waldrappe nördlich der Alpen. Die umgebaute Brutanlage an der Burg Burghausen soll dafür sorgen, dass die Vögel Eier legen, Küken schlüpfen und so diese Population schneller anwachsen kann.

Mehr Platz für die Waldrapp-Brut

Die neuen Brutnischen sind kleine Holzhäuschen mit einer offenen Front, die den Nestern der Waldrappe nach dem Umbau noch mehr Platz bieten. Für 35 bis 38 Nester sei dort Platz, sagt der Manager der Waldrapp-Kolonie in Burghausen, Oliver Habel. Allerdings sei die Population aktuell noch lange nicht so groß, es sei viel mehr ein Blick in die ferne Zukunft. Das Waldrappteam erwartet dieses Jahr sechs bis acht Nester in den Brutnischen der Burg. "Bei der Zahl an Nestern können wir, wenn alles klappt, mit 24 bis 32 Jungtieren rechnen", so Habel.