Deutscher Umweltpreis für bayerische Forscherin

Ingrid Kögel-Knabner von der TU München hat herausgefunden, wie der Boden als Kohlenstoffsenke beim Klimawandel funktionieren kann. Bodenkunde in Deutschland ist heute international führend.

Der Münchner Forscherin sei es gelungen, die zentrale Rolle des fatal unterschätzten Umweltmediums Boden in den Fokus zu rücken, teilt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit. Heute wird die bereits vielfach ausgezeichnete Münchner Wissenschaftlerin den 27. Deutschen Umweltpreis der DBU von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mannheim entgegennehmen.

Zwei "Schrittmacher im Umweltschutz" ausgezeichnet

Kögel-Knabner konnte nachvollziehen, wie Kohlendioxid aus der Luft von Pflanzen aufgenommen und durch verschiedene chemische und mikrobielle Mechanismen auch im Boden gebunden wird.

Die mit 500.000 Euro höchstdotierte unabhängige Umweltauszeichnung Europas teilt sich die 61-Jährige mit dem Unternehmer Reinhard Schneider aus Mainz. Schneider setzt mit seiner Firma Werner & Mertz in der Wasch- und Reinigungsmittelbranche auf ganzheitliche nachhaltige Produktion. Die DBU würdigt damit zwei "Schrittmacher im Umweltschutz, die Zukunftslösungen liefern für die enormen ökologischen Herausforderungen der Gegenwart", betont DBU-Generalsekretär Bonde.

Forscherin Kögel-Knabner ist von der Auszeichnung überrascht:

"Gerechnet habe ich mit diesem Preis natürlich überhaupt nicht. Für mich ist das sehr wichtig, auch weil wir so unser Thema der Allgemeinheit näherbringen können." Ingrid Kögel-Knabner

Bodenkunde ist Berufung und fruchtbares Forschungsgebiet für die Preisträgerin: Ihr Team untersucht, wie Humus zum Erhalt und Aufbau ertragreicher Böden beiträgt und wie gesunde Böden mit dicken Humusschichten eine wichtige Rolle im Kampf gegen Hunger und die Erderwärmung spielen könnten.

"Wir können jetzt kalkulieren, also richtig berechnen, wie viel Kohlenstoff im Erdboden gespeichert wird, der aus der Atmosphäre, wo das CO2 ja den Klimawandel verursacht, entnommen wird." Ingrid Kögel-Knabner, TU-Professorin

Forscherin: Nahrungsmittel bekommt man nur von gesunden Böden

Dabei setzt die Forscherin auf internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ihre Erkenntnisse über die Bodenbeschaffenheit und deren Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel sind für die gebürtige Bayreutherin wichtige Schritte für ihr wichtigstes Anliegen: Aus dem besseren Verständnis der Bodenstruktur will sie Verbesserungen in der Bewirtschaftung der Lebensgrundlage Boden erreichen.

"Wir bekommen ja unsere Nahrungsmittel von den Böden und das geht nur mit gesunden Böden." Ingrid Kögel-Knabner

"Bodenschutz" und ihr Eintreten für Artenvielfalt stehen für die Forscherin nicht im Widerspruch zu aktiver und ertragreicher Landnutzung. Ihre Erkenntnisse sollen beitragen, die Ernährungssicherheit einer wachsenden Weltbevölkerung zu sichern und sie können im Kampf gegen den Klimawandel helfen.

Bodenkunde als Berufung

Ihre Forscherkarriere hatte die heute 61-Jährige nach dem Abschluss in Geoökologie an der Universität Bayreuth gestartet. Nach Stationen an der Ruhr-Universität Bochum und an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg arbeitet sie seit über 20 Jahren an der TU München. Dabei gelangen ihr bahnbrechende Erfolge im chemischen Verständnis der Strukturen des Bodens.

Langzeitversuche auf Versuchsflächen der Agrarwissenschaften in Weihenstephan und neue Techniken haben ihr geholfen, den Vorgängen im Erdreich auf die Spur zu kommen: Inzwischen arbeitet ihr Team auf Nano-Ebene um herauszufinden, wie sich die chemische Zusammensetzung im Erdreich und seine Struktur beeinflussen lässt.

"Das sind Böden von bayerischen Almen, wo wir schauen, wie sich die Grünlandbewirtschaftung auf die Humusakkumulation im Boden auswirkt." Ingrid Kögel-Knabner

Neue Herausforderungen für Wissenschaft und Landwirtschaft

Die Forscherin von der TU München möchte nachhaltiges Bodenmanagement fördern. Noch ist die Landwirtschaft einer der Hauptverursacher der Treibhausemissionen. Das könnte sich ändern. Tiefes Unterpflügen von Pflanzenresten, früher vielerorts praktiziert um Äcker nach der Ernte aufzulockern und mit organischen Material anzureichern, könnte dabei helfen, neue stabile Humusschichten zu bilden.

Doch unter jedem Acker und jeder Wiese befindet sich Boden mit eigener chemischer Struktur, derzeit schwindet der Humusgehalt in den Böden. Hier Antworten zu finden bleibt eine Herausforderung für Wissenschaft und Landwirtschaft, die noch viele Analysen erfordert.

"Wichtig ist, dass wir immer organische Substanzen, also Pflanzenreste, zurückführen in den Boden. Und zwar immer wieder, regelmäßig - Jahr um Jahr." Ingrid Kögel-Knabner