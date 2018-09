Deutscher Astronaut Matthias Maurer mit Grundausbildung fertig

Jan Wörner, der ESA-Generaldirektor, hat Matthias Maurer heute in Köln sein Zertifikat überreicht. Maurer ist mit der Grundausbildung zum Astronauten fertig. Jetzt fängt das missionsspezifische Training an, das mindestens zwei Jahre dauern wird. Es soll ihn für kommende Raumflüge wappnen. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll es laut Jan Wörner so weit sein: Dann werde Matthias Maurer seinen ersten Weltraumflug bekommen. Welche Mission das sein wird, stehe noch nicht fest.

"Wir werden es schaffen, dass innerhalb der nächsten drei Jahre geflogen wird." Jan Wörner, ESA-Generaldirektor

Matthias Maurer hat sich zusammen mit Astro_Alex beworben

Der 48-jährige Matthias Maurer hat somit gute Chancen, der zwölfte Deutsche im All zu werden. Gerade befindet sich noch Alexander Gerst, der elfte deutsche Astronaut im Weltraum, auf der ISS. Maurer hatte sich wie Gerst 2008 auf eine Ausschreibung der ESA als Astronaut beworben, zusammen mit rund 8.500 Kandidaten. Anders als Gerst wurde Maurer aber nicht sofort ins Team der aktiven Astronauten aufgenommen. Er schaffte es damals unter die zehn Finalisten, wurde nachnominiert und im Februar 2017 ins Astronauten-Korps berufen.

Materialwissenschaftler aus dem Saarland

Matthias Maurer arbeitet bereits seit 2010 für die ESA. Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem, als sogenannter Eurocom mit den Crews auf der Internationalen Raumstation ISS zu kommunizieren. Maurer hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik studiert und promoviert. Zu seinen Hobbys zählen Reisen, Wandern, Radfahren, Fotografieren, Lesen und Sprachenlernen. Geboren wurde Matthias Maurer am 18. März 1970 in St. Wendel im Saarland.

Der "Explornaut" Matthias Maurer

Wer sich für die kommenden Abenteuer von Matthias Maurer interessiert, kann ihm auf Twitter folgen. Dort ist der Astronaut als "Explornaut" unterwegs.