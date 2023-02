Der Weg zur selbstbestimmten Geburt: Hypnobirthing boomt

Es gibt Angenehmeres als Geburten. Das können viele Frauen, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht haben, bestätigen. Es gibt aber auch Frauen, die berichten, schmerzfreie, entspannte Geburten erlebt zu haben – durch das sogenannte Hypnobirthing. Die Methode der Amerikanerin Marie F. Mongan aus den 1980er-Jahren findet auch bei uns immer mehr Anklang. Mittels Atemtechniken versucht die Frau, sich während der Geburt in eine Art Trance-Zustand zu begeben, um nicht nur für sich, sondern auch für das Kind die Geburt so angenehm wie möglich zu machen. Hebammen warnen allerdings: Hypnobirthing sei kein Garant für eine unkomplizierte Geburt.

Geburts-Angst ein Grund für Hypnobirthing

Monate vor der Geburt lernen und üben werdende Mütter zusammen mit ihrem Geburtspartner, sich mittels Atem- und Entspannungstechniken mental und körperlich positiv auf ihre Geburt vorzubereiten - bestenfalls sich darauf zu freuen. Ihre Geburt soll selbstbestimmt und angstfrei ablaufen. Die Angst vor der Geburt sorge dafür, dass sich viele Schwangere für einen Hypnobirthing-Kurs entscheiden, erzählt die Kursleiterin Stephanie Mandl. Die meisten ihrer Teilnehmerinnen haben Bedenken oder haben viel Negatives von Freunden oder aus den Medien über Geburten gehört. In drei Kurssitzungen versucht die Regensburgerin, diese Angst bei den Teilnehmerinnen zu lösen.

Üben ist das A und O

Damit Hypnobirthing funktioniert, ist es wichtig, dass werdende Mütter unter anderem positive Gedanken über die Geburt manifestieren und die in den Kursen gelernten Atem- und Entspannungstechniken täglich zu üben. Unterstützen sollen dabei mitunter Traumreisen, Düfte, Massagen oder auch Musik. Im besten Fall würden es Gebärende damit schaffen, während der Geburt ganz bei sich zu sein und alles um sich herum auszublenden. Auch der Erfolg von dem Programm hängt letztendlich davon ab, wie viel frau daheim geübt hat.

Keine Schmerzen oder Verletzungen dank Hypnobirthing

Eine, die viel geübt und letztendlich auch davon profitiert hat, ist Katharina Matschoss aus dem Landkreis Straubing-Bogen. Sie hat ihre beiden Kinder mittels Hypnobirthing zur Welt gebracht und ist begeistert von der Methode: "Es ist natürlich kein Garant für die ideale Geburt - das wurde uns auch so kommuniziert. Aber mir haben die Atemübungen sehr geholfen, und vor allem die mentale Einstellung darauf. Ich habe immer visualisiert, wie die Geburt dann ist, habe mich da von Säugetieren inspirieren lassen. Dass der Körper dafür geschaffen ist, dass er das kann, ohne Schmerzen, ohne Komplikationen", erzählt sie. Bei der Geburt ihres ersten Kindes habe sie keinerlei Schmerzen verspürt. Auch Geburtsverletzungen habe sie – trotz viereinhalb-Kilo-Baby – keine erlitten.

Viele Hebammen gegen Hypnobirthing

Das muss aber nicht bei jeder Hypnobirthing-Geburt so laufen. Am Ende kann auch eine solche Geburt beim Kaiserschnitt enden, was für viele Frauen wiederum sehr enttäuschend sein kann. Die gefestigte Vorstellung, wie die Geburt letztendlich abzulaufen hat, steht deshalb vielen Frauen im Weg. Auch Hebammen haben in diesem Fall oft keinen Einfluss mehr auf die Gebärende, weshalb einige die Methode Hypnobirthing kritisieren.

Hebamme: Hypnobirthing kein Garant für gute Geburt

Mechthild Hofner ist Vorsitzende des bayerischen Hebammenverbands in Dachau. Sie sieht Hypnobirthing zwar als gute Unterstützung für die Gebärende. Wichtig ist aber ihrer Meinung nach, dass der Kurs unter professioneller Anleitung durchgeführt wird: "Ich bin immer skeptisch, wenn berufsfremde Gruppen Hypnobirthing aufnehmen und das als Marketingprojekt aufbauen. Als eine Möglichkeit der Geburtsvorbereitung ist es sicher legitim, diese Methode anzubieten und auch professionell zu begleiten. Aber ich würde mich auch nie festlegen zu sagen: Das ist die Methode und der Garant für eine schmerzfreie, gute Geburt. Das wäre absolut unseriös, das zu behaupten."

Hypnobirthing: Geldmacherei?

Auch als Geldmacherei werden Hyptnobirthing-Kurse von manchen Hebammen bezeichnet. Immerhin: Bis zu 500 Euro kosten bis zu neun Stunden Kurs. Die Krankenkassen übernehmen nur in seltenen Fällen einen Teil davon. Trotzdem entscheiden sich mittlerweile immer mehr schwangere Frauen dafür. Laut einer internen Statistik der HypnoBirthing Gesellschaft Europa GmbH haben zertifizierte Kursleiterinnen im Jahr 2021 geschätzt rund 4.000 Paare im deutschsprachigen Raum betreut. Es gebe auch viele Mütter oder Paare, die sich autodidaktisch mit einem Buch, Podcasts oder über digitale Kurse auf Hypnobirthing vorbereitet haben.

Auch die Regensburger Kursleiterin Stephanie Mandl berichtet über einen Trend in den letzten Jahren: "Es findet viel mehr Anklang. Selbstbestimmt sein, aufgeklärt sein, achtsamer sein: Das ist ein allgemeiner Trend und wir merken auch beim Hypnobirthing, dass viel mehr Frauen offener sind."