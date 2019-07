Der richtige Einsatz von Waschmittel – und mögliche Alternativen

Waschmittel sind heute etwa doppelt so ergiebig, wie noch vor 20 Jahren. Aber der Verbrauch hat nicht entsprechend abgenommen. Deutsche Haushalte verbrauchen im Durchschnitt etwa 630.000 Tonnen Waschmittel pro Jahr. Das sind laut Umweltbundesamt umgerechnet fast acht Kilogramm pro Kopf. Die meisten dosieren über, unter anderem weil der jeweilige Härtegrad des Wassers nicht bekannt ist.

Alle Waschmittel belasten das Abwasser mit Chemikalien, denn sie enthalten unter anderem:

- Tenside: Sie sollen den Schmutz lösen, haben aber eine ökotoxikologische Wirkung und müssen laut gesetzlicher Vorgaben leicht biologisch abbaubar sein.

- Enthärter, Bleichmittel, Phosphonate, optische Aufheller, Enzyme, Vergrauungsinhibitoren: Die sollen verhindern, dass sich der Schmutz wieder an der Wäsche ansetzt. Die optischen Aufheller sowie Phosphonate und auch Vergrauungsinhibitoren können allerdings in den Klärwerken oft nicht vollständig abgebaut werden. Deshalb besteht die Gefahr, dass diese Stoffe sich in der Umwelt anreichern.

- Stabilisatoren, Duftstoffe, Farbstoffe, Füllstoffe, Konservierungsstoffe: Auch natürliche Duftstoffe können schwer abzubauen sein.

Flüssigwaschmittel oder lieber Pulver

Flüssigwaschmittel hinterlässt keine weißen Rückstände, lässt sich unkompliziert dosieren und ist in handlichen Mengen erhältlich. Soweit die Vorteile. Aber: Es erzielt nicht die gleiche Waschleistung wie Pulver. In der Regel braucht man also mehr, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

Außerdem enthalten flüssige Waschmittel Konservierungsstoffe: Das flüssige Waschmittel braucht sie, um ähnlich lange haltbar zu bleiben wie Waschpulver. Für die Umwelt sind diese Stoffe besonders problematisch. Viele Konservierungsstoffe können Allergien auslösen – einige Mittel enthalten sogar geringe Mengen an Formaldehyd, das Kopfschmerzen, Schleimhautreizungen, Übelkeit, Atemprobleme sowie Asthma auslösen kann und im Verdacht steht, krebserregend zu sein.

Vieldiskutiert ist auch immer der Einsatz von Wasserenthärtern. Sie werden gerade bei Pulver oft verwendet. Sie gelten teils als extrem umweltschädlich. Häufig führt jedoch kein Weg an ihnen vorbei, wenn die Waschmaschine nicht allzu schnell verkalken soll.

Wie "bio“ sind Biowaschmittel wirklich?

Anders als bei Lebensmittel gibt es keine gesetzlich festgelegten Anforderungen für diese Bezeichnung. Die meisten Bio-Waschmittel enthalten oft weniger Duft- und Farbstoffe und optische Aufheller. Zudem setzen sie auf nachwachsende Rohstoffe, was aber nicht generell für die Umwelt besser ist. Zu berücksichtigen sind hier die Anbaubedingungen.

Zudem sagt "Nachwachsender Rohstoff“ nichts über die Giftigkeit für Wasserorganismen aus. Orangenschalenöl beispielsweise ist ein nachwachsender Rohstoff, der giftig für Wasserorganismen ist und sich nur sehr langsam in Gewässern abbaut.

Sind Waschnüsse und Waschkastanien echt Alternativen?

Schon seit Jahren werden Naturprodukte wie Schalen von Waschnüssen oder auch das Granulat von Rosskastanien im Handel angeboten und gerne gekauft. Schließlich stecken dort so genannte Saponine drin, die ähnlich wie Tenside in herkömmlichen Waschmitteln wirken und in Verbindung mit Wasser eine seifenartige Lösung ergeben. Die Saponine setzen die Oberflächenspannung des Wassers herab, lagern sich an Schmutzpartikeln an und sollen diese so aus der Wäsche lösen. Vor allem Waschnüssen wird nachgesagt, dass sie besonders nachhaltig sind, weil die Wäsche nicht nur angenehm weich wird, sondern die Waschleistung zugleich auch enorm sei.

Die Stiftung Warentest ist bei einem umfangreichen Test aber zu einem eher ernüchternden Ergebnis gekommen. Waschnüsse und auch Waschkastanien sind nicht umweltfreundlicher als herkömmliche Waschmittel, weil sie durch mangelhafte Waschergebnisse die Kleidung untragbar machen und damit die Nachhaltigkeit in Frage stellen. T-Shirts oder Hemden sollten auch nach 30 oder 40 Waschgängen noch in Form und tragbar sein. Wenn das bereits nach 5 Waschgängen fast nicht mehr möglich ist, stellt das die gesamte Ökobilanz auf den Kopf. Außerdem sind durch die Nachfrage bei Waschnüssen in Europa, die Preise in den Herkunftsländern in Asien, wo sie traditionell zum Waschen genutzt werden, geradezu explodiert und für viele zu teuer geworden.

Entscheidend ist nicht die Art des Waschmittels

Entscheidend für umweltbewusstes Waschen ist die Energieeffizienz der Waschmaschine, die Wahl der Waschtemperatur und die richtige Dosierung. Eine 40°-Programm erzielt beispielsweise bei langer Waschdauer etwa die gleiche Waschleistung wie ein 60°-Programm bei kurzer Waschdauer. Gleichzeitig wird bis zu 50% der Energie eingespart. Außerdem: Die Waschmaschine sollte möglichst voll beladen sein. Mit Ausnahme von Fein- und Wollwäsche.