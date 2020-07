Der Meteorit aus dem Vorgarten

Tausende Jahre lag er unter der Erde – der Steinmeteorit, bis Hansjörg Bayer in seinem Garten in Blaubeuren ein Rohr verlegen wollte. In einen halben Meter Tiefe traf er auf den Stein.

„Die ganze Haptik, das Anfassen und das Gewicht - ich habe damals schon gemerkt, dass der Stein besonders ist.“ Hansjörg Bayer

Doch mehr hatte er sich nicht gedacht und setzte den Stein auf seine Wiese, also Dekoration. Dort blieb er dann, etwas mehr als 25 Jahre. 2015 wollte der Gartenbesitzer den Stein fast los werden, aber irgendwie war es ihm doch zu schade, ihn einfach zu entsorgen. Kurzerhand trug er ihn in den Keller und lagerte ihn weitere 5 Jahre in einem alten Kleiderschrank.

Fragment des Meteoriten wird untersucht

Im Januar 2020 war es dann so weit: Hansjörg Bayer wollte den Keller entrümpeln - und der Stein war immer noch da. Weil die Farbe des Steins so völlig anders war als der Kalkstein, den er aus der Gegend um Blaubeuren kannte, wandte er sich an einen Fachmann: Dieter Heinlein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

"Der sah erst überhaupt nicht meteoritenverdächtig aus." Dieter Heinlein, DLR

Dieter Heinlein bekam erstmal nur ein kleines Stück des Steins zugeschickt, 20 Gramm. Seine erste Vermutung: Eisenerz. Doch als er ihn genauer untersuchte, war klar: Das ist ein Meteorit. Drei weitere Labore haben das Ergebnis bestätigt.

"Das ist etwas ganz Besonderes." Dieter Heinlein, DLR

Besonderer Meteoritenfund

Meteoritenfunde sind laut Dieter Heinlein sehr selten. Die meisten dieser Gesteinsbrocken aus dem All, die auf unsere Erde treffen, sind klein und verglühen in der Atmosphäre. Wir kennen sie dann als Sternschnuppen: Meteore. Manchmal stürzen aber auch Gesteinsbrocken zur Erde, die kilometergroße Krater hinterlassen, zum Beispiel im Nördlinger Rieß. Wie man sich in Zukunft vor solchen Einschlägen schützen könnte, ist noch unklar.

Zusammengezählt hat es über die Jahre hat es in Deutschland nur 52 Meteoriten-Funde gegeben, sie verwittern auf der Erdoberfläche auch schnell. Der Fund von Blaustein wiegt 30,26 Kilogramm, und ist damit der deutsche Rekordhalter. Vorher war das der "Benthullen"-Meteorit, der bei Oldenburg gefunden wurde, er wiegt 17,25 Kilogramm. Der Blaustein-Meteorit soll jetzt weiter untersucht werden.

Nur wenige Brocken überstehen den Absturz auf die Erde

Dieter Heinlein bekommt jedes Jahr hunderte Einsendungen mit vermeintlichen Meteoriten.

"Über die vielen Jahre ist es enttäuschend, wenn man den Leuten immer wieder sagen muss, dass es kein Meteorit ist. Nur ganz wenige sind wirklich Meteorite. Unter 2000 Einsendungen in den letzten 15 Jahren waren drei echte dabei." Dieter Heinlein, DLR

Drei Meteorite in 15 Jahren - zwei eher kleine, faustgroß - und dann der dritte, der Blaubeuren-Meteorit. Er misst 28 mal 25 mal 20 Zentimeter, ist etwa so groß wie ein Fußball. Dieter Heinlein geht davon aus, dass der Meteorit bei seinem Absturz auf die Erdoberfläche mit 250 Stundenkilometern aufgeprallt ist.