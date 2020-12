Grünes Licht für Corona-Impfstoff: Das müssen Sie jetzt wissen

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer in der EU gegeben. Damit hat das Warten auf die Zulassung eines Impfstoffs ein Ende. Geplant ist, dass die Impfungen am 27. Dezember in Deutschland beginnen. Allerdings muss die EU-Kommission noch formal die Zustimmung erteilen.

Für den m-RNA-Impfstoff von Biontech und Pfizer gilt aber das gleiche wie für andere Impfstoffe: Nach der Impfung kann es zu zeitlich begrenzten Begleiterscheinungen kommen, zum Beispiel Kopfweh, Müdigkeit, Schmerzen an der Impfstelle: Impfexperten sagen: Nicht angenehm, aber auch kein Anlass für größere Bedenken.

Wie sicher ist der Impfstoff?

Der Impfstoff wurde von Ende Juli bis Mitte November in einer Studie mit insgesamt 44.820 Männern und Frauen untersucht. Etwa die Hälfte der Probanden bekam zweimal den Impfstoff verabreicht, die andere Hälfte stattdessen ein wirkungsloses Placebo. Die Teilnehmer waren mindestens 16 Jahre alt, fast die Hälfte war älter als 55 Jahre. Im Allgemeinen waren die Nebenwirkungen schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit wieder ab. 66 bis 83 Prozent der Probanden berichteten von Schmerzen an der Einstichstelle. Unterschiede gab es je nach Altersgruppe und ob zwischen erster oder zweiter Dosis. Bei fünf bis sieben Prozent zeigten sich an der Einstichstelle Rötungen oder Schwellungen. Teilnehmer klagten nach der Impfung außerdem über Müdigkeit (34 bis 59 Prozent) und Kopfschmerzen (25 bis 52 Prozent), Schüttelfrost (6 bis 35 Prozent), Durchfall (8 bis 12 Prozent), Muskelschmerzen (14 bis 37 Prozent) und Gliederschmerzen (9 bis 22 Prozent). Besonders bei der zweiten Impfdosis bekamen Teilnehmer (11 Prozent der Älteren und 16 Prozent der Jüngeren) Fieber. Solche Begleiterscheinungen sind bei Impfungen üblich, wie Stefan Kaufmann, emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, sagt: "Ganz ohne geht es nicht." Bei den Tests stellte sich außerdem heraus, dass über 55-Jährige den Impfstoff als verträglicher empfanden und weniger Nebenwirkungen beklagten als Jüngere.

Was bedeutet eine Allergie für die Impfung gegen das Coronavirus?

In Großbritannien haben bereits weit über 100.000 Menschen den Biontech/Pfizer-Impfstoff erhalten. Zwei davon, beide Mitarbeiter des britischen Gesundheitsdienstes, zeigten im Anschluss an die Impfung größere allergische Reaktionen, die sie jedoch wohl unbeschadet überstanden haben. Die Behörden rieten daraufhin Menschen, die bereits in der Vergangenheit "signifikante" allergische Reaktionen gezeigt hatten, sich vorerst nicht impfen zu lassen. Die beiden Betroffenen in Großbritannien hatten eine Vorgeschichte von schwersten, lebensbedrohlichen Allergien und trugen ständig ein Notfallset mit sich. Solche Menschen haben bei jedem Arzneimittel und bei jeder Impfung ein starkes Risiko und waren daher auch nicht in der Zulassungsstudie berücksichtigt worden.

Teil der Hülle des Impfstoffes möglicherweise Auslöser von Allergien

Auslöser der allergischen Reaktionen ist vermutlich ein Teil der Hülle der mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech, nämlich die sogenannten Polyethylenglykole (PEG), sagt Olivia Merkel vom Fachbereich Pharmazeutische Technologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gegen diese kann der Körper Antikörper bilden. Laut Merkel ist es denkbar, dass die Immunantwort gegen die PEG zu allergischen Reaktionen nach der zweiten Impfdosis führt. Das könne sich etwa in einem Ausschlag äußern. Solche allergischen Reaktionen treten allerdings sofort oder innerhalb weniger Stunden nach Verabreichung bei sehr sensitiven Patienten auf, die auch auf PEG in Kosmetika oder Lebensmitteln reagieren. Langfristige Folgen seien durch die PEG nicht zu erwarten.

Was bedeutet eine Krebserkrankung für die Impfung gegen das Coronavirus?

Mit der Zulassung des ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus können die Impfungen beginnen. Doch die verfügbaren Impfstoffmengen sind begrenzt. Daher soll zunächst Risikogruppen und medizinischem Personal eine Impfung angeboten werden. Die Coronavirus-Impfverordnung nennt drei Gruppen, deren Angehörige sich mit Priorität impfen lassen können. Krebspatienten gehören zur Gruppe mit der dritthöchsten Priorität (es sei denn, sie fallen aus anderen Gründen in Gruppe 1 oder 2), ebenso wie etwa über 60-Jährige oder Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf beispielsweise aufgrund einer chronischen Erkrankung. Auch Personal in Hausarztpraxen und Laboren zählt zu dieser Gruppe.

"Das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ist bei Krebspatienten sehr differenziert zu betrachten. Denn Faktoren wie Krebsart, Erkrankungssituation, erforderliche Therapie und Begleiterkrankungen sowie weitere Risiken, wie Alter oder Rauchen, spielen eine wichtige Rolle. Eine pauschale Einstufung ist daher nicht möglich. Wir empfehlen Betroffenen ihre behandelnden Ärzte um eine Einschätzung zu bitten. Bei starker Immununterdrückung, beispielsweise durch eine hochdosierte Chemotherapie, ist eine Impfung eines Krebspatienten unter Umständen nicht möglich. Dann kann es sinnvoll sein, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, indem sich nahe Angehörige bzw. allgemein Personen, die im gleichen Haushalt leben, impfen lassen." Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums

Wie wirksam Impfstoffe gegen das Coronavirus speziell bei Krebspatienten sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beantwortet werden. Gleiches gilt auch für die Verträglichkeit der Impfung im Zusammenspiel mit bestimmten Krebstherapien wie einer Chemotherapie oder zielgerichteten Medikamenten. Menschen, deren Immunsystem durch die Krebserkrankung oder die Krebstherapie unterdrückt ist, waren bei der bisherigen Zulassungsstudie nicht als Probanden vertreten. Daher gibt es bislang keine verlässlichen Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs für diese Patientengruppen. Hierfür sind weitere Studien erforderlich. Grundsätzlich ist das Wirkprinzip der mRNA-Impfstoffe aber auch für Krebspatienten unbedenklich. Bereits seit längerem werden auch Tumor-Impfstoffe entwickelt – unter anderem vom Unternehmen Biontech – die auf einer ähnlichen Strategie beruhen.

