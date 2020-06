25.06.2020, 11:33 Uhr

Der blaue "Hope"-Diamant könnte aus innerem Erdmantel stammen

Ein seltenes Prachtexemplar: Der "Hope"-Diamant wurde im 17. Jahrhundert in Indien gefunden. Er ist in einem Museum in Washington zu bewundern. Einer Studie nach stammt er mehr als dreimal so tief aus der Erde wie die meisten anderen Diamanten.