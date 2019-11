Warum Depressionen bei Senioren unterschätzt werden

Das Ergebnis ist alarmierend: Depressionen werden im Alter oft falsch oder sogar gar nicht behandelt. Das geht aus einer neu veröffentlichten Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe hervor. Das Problem: Typische Symptome wie Hoffnungs- und Freudlosigkeit, Schlafstörungen oder Erschöpfungsgefühl würden bei älteren Menschen häufig nicht als krankhaft erkannt, sondern fälschlicherweise als normale Verstimmung, zum Beispiel aufgrund körperlicher Erkrankungen gedeutet. Dabei seien sie in Wirklichkeit oft Begleiterscheinung einer Depression.

Keine reine "Berufskrankheit" - auch Rentner werden depressiv

Das trägt der Studie "Deutschland Barometer Depression" zufolge unter anderem zu "drastisch erhöhten Suizidraten" im Alter bei. Für die Studie nahmen 5.350 Personen zwischen 18 und 79 Jahren an einer Onlinebefragung teil. Vier von fünf Befragten (83 Prozent) gaben an, dass Depressionen vor allem ein Problem von Jugendlichen und Menschen im mittleren Erwachsenenalter sei. Der Fehlschluss kommt der Studie zufolge dadurch zustande, dass die Befragten Depressionen vor allem mit Berufstätigkeit in Verbindung brachten.

Hier können Sie die Studie Deutschland-Barometer Depression 2019 herunterladen.