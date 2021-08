Delta-varijanta nije opasnija za one koji su cijepljeni

Engleski nadležni zavodi imaju jako dobar pregled nad širenjem svih varijanti korona-virusa SARS-CoV-2. Pozitivni testovi na koronu tamo se podvrgavaju sekvenciranju mnogo češće nego u većini ostalih europskih država. Tim sekvenciranjem moguće je dokazati postojanje različitih varijanti virusa.

Engleski zdravstveni zavod Public Health England (PHE) objavljuje redovno podatke o novim varijantama virusa koji se pojavljuju tamo. Te podatke koriste znanstvenici iz drugih država kako bi i oni bolje pratili razne mutacije virusa.

No, te podatke PHE-a koriste i oni koji umanjuju ili sasvim poriču ozbiljnost pandemije. Oni koriste podatke iz službenih respektabilnih izvora slektivno kako bi svoje tvrdnje potkrijepili a mjere protiv pandemije diskreditirali. Pri tome se koriste metodom švedskog stola, uzimaju ono što im ide u prilog a izostavljaju cjelokupni kontekst i korektnu obradu podataka.

Lažna tvrdnja 1: delta-varijanta je manje opasna nego prijašnje varijante

"Delta-varijanta je od svih do sada poznatih varijanti korona virusa najmanje opasna. Manje je opasna nego obična gripa", primjerice takva tvrdnja može se naći na web stranici Borisa Reitschustera. Tu tvrdnju želi Peter F. Meyer potvrditi brojkama iz studije SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England: technical briefing, primjerak 16 do 18). Tamo su tabelarno navedeni slučajevi Covida-19 i dokazane varijante virusa. Osim toga prikazuje se i broj umrlih kao i tkzv. Case Fatality Rate (CFR) za pojedine varijante virusa. CFR prikazuje postotak oboljelih koji su preminuli od bolesti, u ovom slučaju od Covida-19. Među oboljele se ne ubrajaju oni zaraženi koji ne pokazuju simptome pa njihova infekcija često prođe nezapaženo. Na prvi pogled se čini da podatci PHE daju za pravo onima koji tvrde da je delta-varijanta manje smrtonosna nego neke druge varijante korona virusa. U broju 18 PHE izvještaja od 09.07.2021. u rubrici za CFR piše zaista: alfa 1,9%, beta 1,4% i delta 0,2%.

PHE ističe da različite varijante nisu za međusobno uspoređivanje

U članku na web stranici Borisa Reitschustera nedostaje važna informacija koju inače ističe PHE u tekstu prije tabele kao i u fusnoti ispod, a glasi: "Broj smrtnih slučajeva različitih varijanti ne smije se mehanički uspoređivati." Razlog je slijedeći: različite varijante su u određenom vremenu bile različito rasprostranjene. Delta varijanta se u V.Britaniji raširila nakon što je veliki dio stanovništva (posebno rizične skupine) već bio cijepljen i time zaštićen od teških posljedica bolesti. Osim toga, za vrijeme trajanja pandemije došlo je i do mogućnosti bolje zdravstvene skrbi za oboljele, a u zimi 2020/21 dok je još alfa varijanta bila dominantna britanski zdravstveni sustav je bio preopterećen tako da nisu svi Covid-19 pacijenti mogli dobiti odgovarajuću zdravstvenu skrb kao što je to moguće danas.

Dakle, ako pogledamo da smrtnih slučajeva za delta varijantu prema CFR-u ima manje to ne znači da je ta varijanta manje opasna nego pokazuje veliku procijepljenost u V.Britaniji.

Lažna tvrdnja 2: cijepljeni s dvije doze umiru češće od delta-varijante nego necijepljeni

U 18. izdanju PHE izvještaja možemo pronaći i druge podatke. U jednoj od tih tabela možemo vidjeti koliko je ljudi zaraženih delta varijantom od početka veljače (februara) do kraja lipnja (juna) ove godine moralo biti medicinski zbrinuto odn. koliko ih je umrlo. Tu je navedeno i jesu li oni bili cijepljeni jednom ili dva puta ili uopće nisu bili cijepljeni.

Ukupno je u navedenom razdoblju zabilježeno 123.620 slučajeva zaraženih delta varijantom. Od tog broja njih 10.834 primilo je obje doze cjepiva, a 71.932 uopće nije bilo cijepljeno. Od cijepljenih s obje doze umrlo je njih 118 a od necijepljenih 92. Protivnici cijepljenja uzimaju upravo taj podatak da bi potkrijepili svoju tezu kako srazmjerno mnogo više cijepljenih umire od delta varijante nego necijepljenih. I u ovom primjeru se radi o pogrešnoj interpretaciji nekih činjenica. Kao prvo, cjepiva nisu apsolutna zaštita pred zarazom, a kao drugo broj cijepljenih stalno raste.

Studije su pokazale da cjepiva za koja postoji odobrenje štite od zaraze u rasponu od 66% do čak 95%. U tim studijima (testiranjima) sudjelovale su uglavnom zdrave osobe mlađe dobi. Stariji kao i ljudi s oslabljenim imunitetom bili su u tim istraživanjima podzastupljeni. Ali kod njih je prisutan veći rizik oboljenja od covida-19, zbog toga su oni cijepljeni prvi. No izgleda da kod njih cjepivo ne djeluje jednako efikasno kao kod mladih i zdravih. To znači: unatoč potpunom cijepljenju i dalje će biti ljudi koji će se zaraziti, oboljeti, a neki na žalost i umrijeti. To važi posebno za one koji pripadaju rizičnim skupinama. Teško bolesni, stari s oslabljenim imunitetom biti će unatoč potpunom cijepljenju i dalje ugroženiji od zdravih ljudi s dobrim imunitetom.

Sve više ljudi se cijepi tako da njihov udio u ukupnom stanovništvu svakodnevno raste. Time se povećava i broj cijepljenih koji se ipak zaraze, razbole a neki i umiru. Broj zaraženih je trenutno veći među necijepljenima jer oni se brže zaraze, no to su ugl. mlađi ljudi koji ipak prolaze s lakšim posljedicama te rijetko umiru od ili s covidom-19.

Iz toga slijedi: što je više cijepljenih to je i veći njihov udio u ukupnoj smrtnosti od covida, a kako broj necijepljenih pada tako pada i broj njihov broj među umrlima od covida-19. No, s većom procijepljenošću ukupno pada broj smrtnosti od covida, ne samo u Britaniji nego i drugdje.

Kako se iz statistike mogu izvući svakakvi (i pogrešni) zaključci pokazuje prikaz profesora statistike na sveučilištu u Mannheimu, Christopha Rothea koji je to objavio na twitteru. U V.Britaniji su svi smrtni slučajevi prouzročeni delta varijantom u skupini starijih od 50 godina, a čija je procijepljenost vrlo visokih 93%. No na onih preostalih 7% necijepljenih dolazi 60% svih smrtnih slučajeva od delta varijante covida u toj starosnoj skupini.

Zaključak

Podatci koje od PHE-a preuzimaju protivnici cijepljenja i poricatelji pandemije su korektni ali se koriste bez pripadajućeg konteksta. Tvrdnja kako je delta varijanta manje opasna ali ujedno smrtonosnija za cijepljene ne može se potkrijepiti dostupnim podatcima.

Prvo: brojevi iz različitih razdoblja pandemije ne smiju se mehanički uspoređivati. Naime, što više ljudi je cijepljeno protiv Covida-19 to manje je virus opasan za ukupno stanovništvo. Koja varijanta je pri tome trenutno prisutna na terenu nije odlučujuće.

Drugo: cjepiva (vakcine) ne djeluje sto postotno i jednako na sve. Ako ima mnogo cijepljenih biti će i više zaražnih, oboljelih i umrlih među njima - unatoč provedenom cijepljenju. Udio umrlih od korone među necijepljenima pada samo prividno. Kod neposredne usporedbe se vidi: cijepljeni su mnogo bolje zaštićeni od teških posljedica ili smrti od covida-19 nego oni koji nisu cijepljeni.