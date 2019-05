Dauerregen und Hochwasser im Mai: Normal oder Grund zur Sorge?

Haben wir es mit einer ungewöhnlichen Wetterlage zu tun?

Es kommt darauf an, wo man in Bayern wohnt. In einigen Ecken war der Mai tatsächlich ungewöhnlich nass, insbesondere am Alpenrand. Dort ist teilweise das Doppelte der sonst üblichen Niederschlagsmenge gefallen. In der Jachenau kamen allein vergangene Woche 200 bis 250 Liter pro Quadratmeter herunter.

Von einem Ausnahme-Mai kann man dennoch nicht sprechen. Betrachtet man ganz Bayern, zeigt sich ein bei weitem nicht so verregnetes Bild. Laut dem Deutschen Wetterdienst lagen die Messwerte insgesamt nur knapp über der Norm, im Raum Hof und am Main sogar teilweise darunter.

Es gibt also durchaus Orte, an denen es im Mai zu wenig geregnet hat. Vergessen darf man außerdem nicht, dass das Frühjahr sonst recht trocken war und Flüsse und Böden die Wassermengen durchaus verkraften können.

Müssten jetzt die Grundwasserspeicher nicht wieder gefüllt sein?

Auch wenn man es den Böden nicht ansieht, sie leiden noch immer unter den Trockenperioden von 2018. Laut dem Landesamt für Umwelt wiesen zuletzt ein Drittel der oberflächennahen Messstellen zu niedrige Werte auf – im tiefen Grundwasser waren es sogar mehr als die Hälfte.

Der Präsident des Landesamts für Umwelt, Claus Kumutat, betont, dass es länger anhaltende und dauerhafte Niederschläge geben müsste, damit sich überhaupt Grundwasser bilden kann beziehungsweise es zu einem Sickervorgang kommt. Denn vieles von dem Wasser, welches in den Boden sickert, verdampft und wird von durstigen Pflanzen aufgesogen. Für einen weiteren Dürresommer wäre Bayern also auch nach dem Dauerregen der letzten Wochen nicht gerüstet.

Droht in den nächsten Tagen noch Hochwasser?

Überflutungen, Hochwasser und Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen. Allerdings liegt die Meldestufe bei 1 bis 2, also niedriger als vergangene Woche. Bis morgen erwarten die Meteorologen in Teilen Ostbayerns und am Alpenrand Starkregen. Im Berchtesgadener Land und im Chiemgau könnten bis zu 80 Liter pro Quadratmeter fallen, genauso wie in den niederbayerischen Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau. Dort gilt bis Donnerstagmorgen eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Die Stadt Landshut warnt, Keller und Tiefgaragen im Blick zu haben. An einigen Flüssen wie im Einzugsgebiet der Isar oder an der Donau in Kelheim und Passau könnte Meldestufe 1 auch überschritten werden. Da der Dauerregen ab Donnerstag aufhört, wird nicht mit akutem Hochwasser gerechnet.

Und wann wird’s jetzt endlich (wieder) Sommer?

Zum Wochenende macht der Regen eine Pause. Besonders der Sonntag bringt viel Sonnenschein – am Untermain sogar mit Temperaturen von bis zu 27 Grad. Der Startschuss für den Sommer ist das allerdings noch nicht: Der beginnt – zumindest kalendarisch - am 21. Juni.