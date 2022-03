Datenlücke in der Medizin: Frauen noch immer im Nachteil

Die bestmögliche Behandlung - das wünscht sich jeder, der krank ist. Dazu fehlt aber in vielen Fällen immer noch ein großer Teil der notwendigen Informationsgrundlage. Die geschlechterbezogene Lücke in Daten, der sogenannte "Gender Data Gap", ist noch nicht so bekannt wie der "Gender Pay Gap". Vor allem in der Medizin hat er aber zum Teil weitreichende Konsequenzen.

Herzinfarkt sieht bei Frauen oft anders aus

Eines der wenigen Beispiele, das es zu breiterer Bekanntheit geschafft hat: Die Symptomatik beim Herzinfarkt. Was man sofort im Kopf hat – Schmerzen in einem Arm, Schmerzen in der Brust -, erleben vor allem Männer. Es gibt zwar auch Frauen, die diese Symptome haben - aber es gibt bei ihnen auch viele andere Anzeichen, die selten einem Herzinfarkt zugeordnet werden: verstärkte Müdigkeit, Magenbeschwerden, Schmerzen zwischen den Schulterblättern. Fehldiagnosen und ein höheres Sterberisiko sind die Folgen für Frauen.

Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs, sagt Christiane Groß, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Die Liste der Unterschiede zwischen den Geschlechtern geht von Symptomen und Diagnosen bis zu Dosierung, Einnahmehäufigkeit und Nebenwirkungen von Medikamenten.

"In der Medizin haben wir noch immer das Problem, dass die Daten von Frauen und Männern nicht ausreichend differenziert betrachtet werden", erklärt die Medizinerin . "Ganz viele Forschungsgrundlagen beziehen sich auf den sogenannten Norm-Mann." Andere Geschlechter haben jedoch eine andere Körperzusammensetzung, einen anderen Hormonhaushalt und andere Interaktionen mit dem sozialen Umfeld. "Es wurde aber sehr lange überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass das einen großen Unterschied macht."

Frauen von klinischen Studien lange Zeit bewusst ausgeschlossen

Von klinischen Studien, die zur Erforschung und Zulassung neuer Medikamente führten, wurden Frauen sogar lange Zeit bewusst ausgeschlossen. Zu groß das Risiko, dass eine eventuelle Schwangerschaft zum Ausscheiden der Probandinnen führen könnte oder hormonelle Schwankungen das Ergebnis beeinflussen würden. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2001 zeigt, dass erst ab Mitte der 1990er Jahre Frauen vermehrt in Studien einbezogen werden. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sich in Deutschland auch die geschlechtsspezifische Medizin als Fachgebiet zu etablieren.

In den fast 30 Jahren, die seitdem vergangen sind, konnte aber weder der Gender Data Gap geschlossen werden noch sind die neuen Erkenntnisse in der breiten Masse der Versorgung angekommen, wie Ute Seeland, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin, erklärt. "Die Covid-19-Pandemie hat uns dafür leider nochmal die Augen geöffnet."

Corona hätte Paradebeispiel sein können

Hier hätte man von Beginn an viel mehr geschlechterdifferenziert forschen können, so die Medizinerin - es habe schnell Hinweise gegeben, dass es in Mortalität und Infektionsgeschehen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Ein Paradebeispiel hätte die Pandemie laut Seeland auch dafür sein können, dass nicht nur das biologische, sondern auch das soziokulturelle Geschlecht und die Zuordnung zu einem Geschlecht in der Medizin Gewicht haben.

Frauen und weiblich gelesene Personen arbeiteten häufiger in Care-Berufen, hätten häufiger die Kinderbetreuung übernommen - und hätten damit auch eine erhöhtes Risiko gehabt, sich mit Covid-19 zu infizieren.

Forschungsgrundlagen müssen her

Dass das alles in Bezug auf Covid-19 eben nicht in vollem Ausmaß passiert ist, zeigt laut Ute Seeland, dass es keine einfachen Lösungen gibt, um die komplexen Problemfelder der geschlechtsspezifischen Medizin in alle Fachbereich zu integrieren und die Datenlücke zu schließen. "Wir haben es ja nun lange versucht, jede medizinische Disziplin immer wieder darauf aufmerksam zu machen", sagt die Expertin. "Das funktioniert so nicht. Man muss erstmal Methoden entwickeln und den Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben, damit sie ihre Forschung umstellen können."

Grundlagen müssten geschaffen werden, wie Geschlecht in der Forschung abgefragt werden kann. Dabei spielen unter anderem auch das Alter und der hormonelle Status eine wichtige Rolle - egal, ob bei einer Frau nach der Menopause oder einer Transperson. Erst diese Grundlagen machen laut Ute Seeland möglich, die Erkenntnisse der geschlechtsspezifischen Medizin vernünftig in klinische Studien einzubringen und Geschlecht wirklich als statistischen Faktor beurteilen zu können.

Ampelregierung macht Gendermedizin zum Teil des Medizinstudiums

Deshalb ist es Expertinnen wie Ute Seeland und Christiane Groß ein dringendes Anliegen, dass die geschlechtsspezifische Medizin endlich voll an den Universitäten ankommt: in der Ausbildung, in eigenen Lehrstühlen, in den Gremien, die Forschungsgelder verteilen. Unter anderem gab der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung hier Anlass zur Hoffnung. Darin heißt es: "Die Gendermedizin wird Teil des Medizinstudiums, der Aus-, Fort- und Weiterbildungen der Gesundheitsberufe werden."

Trotzdem wurde im Februar 2022 ein offener Brief an die neuen politischen Akteure entstand, in dem Vertreterinnen und Unterstützer der geschlechtsspezifischen Medizin nochmal klar machen, was alles passieren muss: "Damit die Defizite der Daten- und Studienlage durchbrochen werden, brauchen wir im Bereich der Forschung und Entwicklung eine Sensibilisierung für Differenzierungen nach biologischem und sozialem Geschlecht. Dazu sollten bereits Ausschreibungen und Studien so gestaltet werden, dass Daten zwingend geschlechtsspezifisch zu erheben sind und eine qualifizierte geschlechtsspezifische Analyse a priori im Studienprotokoll vorgesehen ist."

Außerdem wird eine bessere Zugänglichkeit von bereits bestehenden Daten, etwa die der Krankenkassen, gefordert - der Datenschutz dürfe hier nicht vorgeschoben werden, es gäbe gute Lösungen für einen sicheren Datenzugriff.

Automatisierung nicht mit schlechter Datenlage beginnen

Die aktuelle Dringlichkeit hinter den Forderungen der Fachleute hat gute Gründe, wie Christiane Groß vom Deutschen Ärztinnenbund erklärt: "Wenn wir diese Daten, diese Genderaspekte, in der analogen Medizin nicht beachten: Was passiert dann, wenn wir das Ganze in die Digitalisierung übertragen?" Es sind ja bereits jetzt Apps und Anwendungen programmiert und Ansätze zur Automatisierung mittels Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt.

Wenn diese nun mit Daten gespeist und trainiert würden, die nicht auf eine vernünftige Weise nach Geschlechtern getrennt ausgewiesen sind, würden die Fehler der Vergangenheit digital weitergeführt. Und das ohne korrigierende menschliche Faktoren, wie etwa Erfahrungswerte oder das Wissen um neue gendergerechte Forschung – diese müssten zudem regelmäßig eingepflegt werden.

"Das heißt, wir müssen jetzt ganz klare Regeln festlegen, wie Forschung Daten erhebt, wie diese Daten ausgewertet werden und wie diese Daten für digitale Anwendungen zur Verfügung gestellt werden", sagt auch Ute Seeland.