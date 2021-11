Datenanalyse der LMU: Statistik spricht für Corona-Impfung

Dass immer mehr geimpfte Menschen Corona bekommen und einige davon auch im Krankenhaus landen, hat im Wesentlichen zwei Ursachen: Es gibt immer mehr Menschen, die geimpft sind. Und: Die Impfung macht nicht zu 100 Prozent immun gegen das Virus. Vor allem bei den Älteren lässt der Schutz nach einem halben Jahr deutlich nach. Aber: Gerade im Bereich der Intensivmedizin wird aber deutlich, dass jemand mit Impfschutz klar im Vorteil ist. Das hat der Münchner Statistiker Göran Kauermann von der Ludwig-Maximilians-Universität ermittelt.

Vergleich: Ungeimpft und geimpft auf der Intensivstation

Die Statistiker verglichen das Risiko für geimpfte und ungeimpfte Personen, mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus zu kommen. Als Datengrundlage diente der ein Wochenbericht des Robert-Koch-Institutes, die darin enthaltenen Impfquoten und Daten zu Impfdurchbrüchen. "Da zeigt sich, dass das relative Risiko eines Ungeimpften im Vergleich zu einem Geimpften auf der Intensivstation zu landen fast 20 Mal so hoch ist oder anders prozentual ausgedrückt: 1.900 Prozent das Risiko eines Geimpften ist.", so Kauermann.

Corona-Impfung rettet Leben

Der Corona-Impfschutz leistet laut Experten vor allem eines: Er schützt vor dem Tod. Außerdem verhindert er in der Regel schwere Verläufe. Dagegen riskieren vor allem Ungeimpfte mit Beatmungsgerät auf der Intensivstation zu liegen: "Das treibt irgendwie keinen mehr um. Zumindest nicht bei den Ungeimpften. Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Risikowahrnehmung bei den entsprechenden Gruppen." Statistiker sehen also in der Impfung einen ganz klaren Nutzen für die Gesundheit.