Das Tief nach dem Urlaub: Post-Holiday-Syndrom

Drei Tage lang dauert es in der Regel, bis wir nach einem Urlaub wieder in die Gänge kommen. Bei Berufstätigen ist das oft abhängig vom Stress, der im Alltag wieder auf sie wartet. Im Urlaub versuchen viele dem Bürotrott zu entfliehen, unsere Seele erholt sich - und dann fällt es uns schwer, wieder zurückzukehren. Das kleine Tief danach nennt sich Post-Urlaubsdepression oder Post-Holiday-Syndrom (PHS). Platt ausgedrückt beschreibt das PHS einfach die akute Arbeitsunlust nach einer schönen Auszeit.

Post-Holiday-Syndrom ist der Rückkehrblues

Das Urlaubsglück beginnt mit der Vorfreude und endet oft schon mit dem ersten Arbeitstag. Viele Beschäftigte sind deshalb weniger leistungsfähig, wenn sie zum ersten Mal wieder den Computer einschalten. Nach der Auszeit vom Job sind sowohl Lang- als auch Kurzzeiturlauber meist gleichermaßen gestresst, erforschte die niederländische Psychologin Jessica de Bloom. "Dadurch, dass wir alle eine deutliche Arbeitsverdichtung haben, wird es uns nach dem Urlaub noch mehr bewusst, dass jetzt wieder alles anders ist“, so beschreibt das PHS die Bamberger Arbeitsmedizinerin Manuela Jacob-Niedballa.

"Post Holiday-Syndrom ist das leichte Stimmungstief nach dem Urlaub, das ein bis drei Tage anhält und man sich sagt, jetzt geht es wieder zurück an den Schreibtisch und zum Chef und eigentlich war es doch so schön. Muss ich das jetzt unbedingt." Dr. Manuela Jacob-Niedballa, Arbeitsmedizinerin

Tipps, wie es leichter fällt

Mittlerweile gibt es Urlaubsforscher, also Wissenschaftler, die sich mit dem PHS und dem Verhalten der Menschen vor, im und nach dem Urlaub widmen. Sie untersuchen, wie sich die schönsten Tage des Jahres auf den Organismus des Menschen auswirken und haben Strategien entwickelt, um die Erholung auch im Arbeitsalltag zu "konservieren“. Ein Tipp der Bamberger Arbeitsmedizinerin Manuela Jacob-Niedballa lautet, den ersten Arbeitstag nicht gleich auf den Montag zu legen, sondern beispielsweise den Mittwoch als Einstieg zu wählen. So ist das Wochenende schon wieder in greifbarer Nähe.

"Sie sollten vor dem Urlaub bereits die Vertretungsregelung richtig gut planen, so dass nach der Rückkehr nicht 2.000 E-Mails auf sie warten. Setzen sie vorher schon klare Prioritäten, verplanen sie sich nicht komplett den ersten Tag. Erstellen sie sich dafür eine gute To-do-Liste." Dr. Manuela Jacob-Niedballa, Arbeitsmedizinerin

Den Urlaub in den Alltag integrieren

In der ersten Woche sollten sie es langsam angehen. Gehen sie nach dem Job noch eine Runde spazieren. Vor allem: Fangen sie an, schon den nächsten Urlaub zu planen. Im Idealfall sollte der bereits innerhalb der nächsten sechs bis zehn Wochen liegen. Laut Ergebnissen von Urlaubsforschungen sind mehrere Kurztrips erholsamer als eine lange Reise. Deshalb ist es besser, ein paar Tage pro Quartal freizunehmen, anstatt den ganzen Jahresurlaub auf einen Schlag zu verballern. Die Vorfreude auf den nächsten Urlaub ist sowieso das Schönste.

"Nach den neuesten Erkenntnissen der Urlaubsforschung ist es so, dass häufigere, kürzere Einheiten besser sind. Wir können den Erholungseffekt nicht anhäufeln, das heißt, wenn ich jetzt einmal im Jahr meinen Vier-Wochen-Urlaub nehme und nach Australien fahre, dann ist das zwar schön, aber ich bin danach nicht vier Monate länger wieder fitter, als wenn ich jetzt zweimal zehn Tage nehme." Dr. Manuela Jacob-Niedballa, Arbeitsmedizinerin

Das bestätigt auch die niederländische Psychologin Jessica de Bloom. In einer Studie hat sie Berufstätige befragt und festgestellt, dass diejenigen, die sich eine Auszeit von 23 Tagen gegönnt hatten, nach einer Woche genauso gestresst waren wie diejenigen, die nur drei bis fünf Tage Kurzurlaub genommen hatten.

Lassen sie sich auf den neuesten Stand bringen

Wer ins Büro zurückkommt, sollte nicht unbedingt ausführlich über die tollen Erlebnisse des Urlaubs sprechen, denn schließlich gibt es Kollegen, die gerade den Weihnachts- oder Silvesterdienst übernehmen mussten. Beginnen sie deshalb damit, ein bisschen Tratsch nachzuholen, sich bei einem Kaffee wieder auf den neuesten Stand der Dinge bringen zu lassen. Planen sie für den ersten Tag angenehme Dinge mit ein. Deswegen gilt: Schon vor dem Urlaub für Ordnung sorgen.

Den Urlaub konservieren

Bewahren sie ein Stück weit ihr "Urlaubsfeeling". Nehmen sie ein Souvenir mit an den Arbeitsplatz. Das kann eine Muschel sein, ein Foto oder der Kaffeebecher, den sie sich im Urlaub gekauft haben. Speichern sie bereits während der Zeit am Strand oder auf der Skipiste Bilder, aber auch Gefühle im Kopf ab, an die sie sich während eines Arbeitstages wieder erinnern können. Wenn Sie im Büro auf einen Tiefpunkt zusteuern, dann denken sie an das Gefühl, wie es war, den Wind am Strand zu erleben. Das erleichtert, entspannt und gibt wieder einen kleinen Kick, um weiterzumachen.

Viele denken während des Urlaubs an einen Jobwechsel

Mehr als 44 Prozent der Urlauber denkt laut einer Umfrage unter 1.133 Nutzern des Jobportals CareerBuilder während des Urlaubs über einen Jobwechsel nach. Die sorglos freien Tage setzen neue Energien frei. Nur 13 Prozent freuen danach auf ihre Kollegen. 33,5 Prozent gaben an, gut erholt und motiviert aus dem Urlaub zurückgekehrt zu sein.

"Im Urlaub wird den Leute im Rahmen der freien Zeit bewusst, ob ihnen der Job wirklich Spaß macht, ob er ihnen liegt, Sinn und Freude macht oder eben nicht und weil man ein bisschen kreative Zeit braucht, um sich Gedanken über sein eigenes Leben zu machen." Dr. Manuela Jacob-Niedballa, Arbeitsmedizinerin

Das Post-Holiday-Syndrom betrifft vor allem Jüngere

Das Post-Holiday-Syndrom macht vor allem jungen Menschen zu schaffen. Laut einer momondo-Umfrage sind rund 40 Prozent der 18- bis 35-Jährigen davon betroffen. Bei den über 56-Jährigen sind es deutlich weniger: Von ihnen starten nur 27 Prozent nach dem Urlaub schlecht gelaunt in den Joballtag.