Das Steinzeitdorf Pestenacker – mitten im Moor erbaut

5.500 Jahre ist es her, dass Menschen am Standort des Steinzeitdorfes Pestenacker Häuser bauten. Das Gebiet wurde in den 1930er Jahren trockengelegt. Bis dahin war es dort sehr sumpfig und feucht. Und damals in der Jungsteinzeit offenbar besonders.

Untersuchung des Bodens bringt neue Erkenntnisse

Laut Anne Köhler, Geografin an der Uni Leipzig, kann man sagen, dass es vor ca. 5.500 Jahren zu mehr Niederschlag, aber auch zu kühleren Bedingungen kam. Sie hat den Boden in Pestenacker mit einer Hochleistungssonde untersucht.

Die Erkenntnis aus ihren komplizierten Analysen der Torfschichten: Genau die Veränderung zu noch mehr Niederschlag dürfte der Grund gewesen sein, warum die Siedlung damals gebaut wurde.

Kleiner Bach mit großer Wirkung

Köhler sagt, es habe sich dadurch im Endeffekt kein See entwickelt, sondern es sei zu einer Bach-Entwicklung gekommen. Und dieser kleine Bach hat sich dann in diese weichen Torfsedimente eingeschnitten und dann die umliegenden Sedimente entwässert und drainagiert, sodass die Siedler vor 5.500 Jahren die Möglichkeit gesehen haben, dort auch in dem ehemaligen Moor zu siedeln.

Theoretisch wäre natürlich auch möglich, dass die frühen Bewohner von Pestenacker den Bach selbst angelegt haben, um das Gebiet trocken zu legen, aber Anne Köhler hält das für sehr unwahrscheinlich. Sie geht nicht davon aus, dass der Mensch dort einen Bach gegraben hat. Das wäre ihr zufolge viel Aufwand für steinzeitliche Menschen und es sei fraglich, ob sie das schon gekonnt haben.