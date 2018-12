Das sind die Verlierer und Gewinner im Tierreich 2018

Die niedlichen Tüpfelbeutelmarder lebten in einem begrenzten Raum in Australien. Dort sind sie vor rund 50 Jahren ausgestorben, denn importierte Feinde wie Füchse und vermutlich Krankheiten setzten ihnen zu. Danach fand man sie nur noch in Tasmanien. In diesem Jahr wurden in einem Projekt Tüpfelbeutelmarder in einen australischen Nationalpark umgesiedelt - mit Erfolg. Der erste Nachwuchs kam im Sommer zur Welt.

Gewinner: der Tiger