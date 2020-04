Das neue Waldsterben: Bäume dürsten schon seit Jahren

Schädlinge haben ein leichtes Spiel

Schädlinge wie Pilze, Borkenkäfer oder Schwammspinner profitieren doppelt: Zum einen haben die von der Dürre geschwächten Bäume den Eindringlingen wenig entgegenzusetzen. Zum anderen breiten sich Schädlinge durch mildere Temperaturen in Winter und Frühjahr stärker aus.

Die "neue Qualität" der Dürre

Durch den Klimawandel gibt es immer öfter überdurchschnittlich heiße Sommer mit unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. 2018 und 2019 waren besonders starke Dürrejahre. Davon ist in Bayern vor allem der Norden betroffen: In einigen Regionen Frankens gibt es schon seit 16 Jahren ein Niederschlagsdefizit, das den Grundwasserspiegel immer weiter absinken lässt, erklärte Leonhard Rosentritt, der Leiter des Wasserwirtschaftsamts in Bad Kissingen, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.