Schnell ohne Knall: Das neue Überschallflugzeug der NASA

Am 12. Januar hat die US-Raumfahrtbehörde NASA erstmals ihr neues Überschallflugzeug X-59 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Jet ist rund 30 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von etwa zehn Metern. Präsentiert wurde er in Palmdale im US-Bundesstaat Kalifornien auf einem Gelände von Lockheed Martin, der geheimnisumwitterten Skunk Works Facility. Dort entwickelt der Luft- und Raumfahrtkonzern unter strenger Geheimhaltung in sogenannten "Black Projects" neuartige Kampf- und zivile Flugzeuge. Für die Entwicklung von X-59 hat Lockheed Martin rund 250 Millionen Dollar (etwa 230 Millionen Euro) von der NASA erhalten.

Der Überschall-Jet wurde im Rahmen der NASA-Mission Quesst (Quiet SuperSonic Technology) entwickelt. Das Besondere an ihm ist: Er soll ohne Überschall-Knall fliegen und stattdessen nur ein deutlich leiseres Geräusch erzeugen. Erste Flugtests im Laufe des Jahres sollen weitere Daten liefern.

Zivile Flüge wegen Überschallknall verboten

Ein Überschall-Jet ist zwar schnell, erzeugt beim Flug aber einen lauten Knall. Nicht nur einmal, sondern permanent: Wenn ein Flugzeug mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, schiebt es Luft vor sich her und verursacht so Druckwellen. Diese zieht es kegelförmig hinter sich her und sie sind schließlich als lauter Knall zu hören. In den USA und Europa sind Überschallflüge für zivile Flugzeuge deshalb verboten.