Das Grab als Lebensraum: Wildblumen für Mensch und Tier

Friedhöfe sind ökologische Oasen im Öffentlichen Raum. Hier wachsen häufig große Bäume, es gibt Hecken und Grünflächen. Doch die Grabbepflanzungen sind in aller Regel wertlos für Tierwelt. Dabei gäbe es viele Möglichkeiten für schöne Pflanzenkombinationen, die Mensch und Tier gleichzeitig erfreuen.

Gefüllte Rosen und Eisbegonien bringen den Insekten nichts

Auf dem Neu-Ulmer Stadtfriedhof beispielsweise stehen viele alte Bäume, hier fliegen Eichelhäher, Gartenbaumläufer und Grünspechte umeinander und Eichhörnchen kann man beim Streiten zuschauen. Auf den Gräbern ist dagegen wenig heimische Natur zu finden.

Gefüllte Rosen, fleißige Lieschen und Begonien liefern kaum Pollen und Nektar. Die leuchtenden exotischen Pflanzen haben für die Insekten keine Strahlkraft. Die Menschen sehen in einem Grab halt nicht unbedingt ein Naturschutz-Objekt, sagt der Neu-Ulmer Biologe Ralf Schreiber. "Kann ich auch verstehen, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen wie es sein soll."

Auf vernachlässigten Gräbern ist oft mehr Leben

Eine hüfthohe Eibe und sonst nur Fingerkraut: Ein Grab, das so aussieht, als ob hier schon seit Monaten oder Jahren niemand mehr Hand angelegt hat. Obwohl da gerade nichts blüht, sagt der Biologe, sei das "eine bombastische Geschichte". Hier könnte sich eine Eidechse mal schnell verstecken, ein Igel den Tag verbringen und eine Wildbiene vielleicht ein Nest im Boden anlegen. Das klappt bei einem gepflegten Grab, bei dem der offene Boden regelmäßig gehackt wird, nicht. "Da hat die Wildbiene keine Chance."

Wilde Blumen: umweltfreundlich, pflegeleicht und preisgünstig

Auf vielen Friedhöfen hat man den Eindruck, ein Grab ist entweder ungepflegt und ökologisch wertvoll oder hübsch und ökologisch wertlos. Doch es geht auch anders: Eine ansprechende Grabbepflanzung kann Insekten Nektar und Pollen und anderen Tieren Lebensraum bieten. Maria Stark, Naturgartenplanerin aus dem Deggenhausertal im Bodenseekreis weist daraufhin, dass naturnahe Grabbepflanzungen zugleich auch noch pflegeleicht und billig sind. Nach dem Anwachsen muss man sie nicht mehr gießen und kaum jäten. Außerdem nicht immer wieder neu pflanzen, denn die Gehölze und Stauden können viele Jahre auf dem Grab bleiben.

Erst die Erde, dann das Gehölz

Ganz wichtig: Bevor man mit dem Pflanzen anfängt, sollte man die obere Bodenschicht entfernen - das machen unter Umständen die Friedhofsmitarbeiter - und mit frischer ungedüngter torffreier Gartenerde, die keine Unkrautsamen enthält, auffüllen. Damit spare man sich in den kommenden Jahren viel Arbeit, so Maria Stark. Da hinein kommt als erstes ein Zwerg-Gehölz, zum Beispiel eine Zwergrose, ein Geißkleegwächs oder ein kleiner Ginster, "irgendwas, was sich gut in Form halten lässt oder ein Polster entwickelt". Eine ordentlich wirkende Gestaltung sei bei der gesamten Bepflanzung entscheidend, betont die Naturgartenplanerin.

Grabstauden: Haltung bewahren ist wichtig

Je nach Licht- und Wasserverhältnissen kommen unterschiedliche Stauden aufs Grab. Zum Beispiel Alanth, Ysop, eine niedrige Steppensalbei-Sorte wie "Mainacht", flache Astern oder kleine polsterbildende Gräser. Auf sehr schattigen Standorten empfiehlt Maria Stark Hirschzungenfarn, Tüpfelfarn, Kriechenden Günsel, Bachnelkenwurz und zum Beispiel Waldglockenblumen. In jedem Fall sollte man Stauden auswählen, die auch nach einem Starkregen oder einem Sturm nicht umkippen und dann darniederliegen.

Zum Artikel: "Diese Pflanzen eignen sich für Schattenplätze"

Thymian und Seifenkraut für ganz sonnige Gräber

Auf sehr trockenen, sonnigen Standorten wie auf der Sandachse in Franken braucht man Stauden, die mit den heißen Bedingungen klarkommen. Also mediterrane Kräuter, Edelgamander, kleines Seifenkraut, Arzneithymian, Sandthymian, die Alpenaster, verschiedene heimische Nelkenarten wie Kartäusernelke, Felsennelke, raue Nelke. "Kümmelthymian ist auch eine schöne Art, die sich da eignet". Einige Stauden- und Wildpflanzengärtnereien bieten für unterschiedliche Standorte Pflanzpakete für Gräber an, die auch Wildblumen enthalten.

Blumen schon im zeitigen Frühjahr

Damit es bereits im Frühjahr blüht und die Insekten schon da auf ihre Kosten kommen, kann man gleich beim Pflanzen jetzt im Herbst noch großzügig Blumenzwiebeln stupfen. Also zum Beispiel die ganz normale Waldanemone, Blausternchen, Schneeglöckchen, Krokusse. Und für Ostern kleine Wild-Narzissen, die niedrig bleiben. Entweder heimische wilde Narzissen oder Sorten, die klein bleiben wie die Sorte "Sailboat". In Weiß-Gelbtönen, "sieht sehr hübsch aus", findet Maria Stark. Die Naturgartenplanerin rät, die Blumenzwiebeln auszulegen, bevor die neue Pflanzerde auf dem Grab verteilt wird, dann spart man sich hinterher das Vergraben der Zwiebeln.