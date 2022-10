Das Dorf Wettzell: Seit 50 Jahren mit dem Weltraum verbunden

Ursprünglich sollte das Institut für Angewandte Geodäsie im Taunus ein neues Laserentfernungs-Mess-System bekommen. Doch es gab Bedenken wegen der Flugsicherheit, denn Laserlicht kann Piloten blenden. So kam man auf den Bayerischen Wald – damals noch Grenzgebiet am Eisernen Vorhang: etwas abseits gelegen und auch geeignet, um an der Station ein Flugsperrgebiet durchzusetzen.

Anfänge in der Schutzhütte

1972 wurde das erste Messsystem dann am Dorfrand von Wettzell im Landkreis Cham errichtet. Zunächst in einer einfachen Schutzhütte mit einem fahrbaren Dach. Anfang der achtziger Jahre wurde das weitum sichtbare Radioteleskop mit dem riesigen weißen Schirm gebaut, später viele weitere komplizierte Messeinrichtungen wie zum Beispiel ein neueres Lasersystem, ein Ringlaser oder Gravimeter. Träger des Observatoriums sind das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie und die TU München. Wettzell gehört heute zu den bedeutendsten geodätischen Observatorien weltweit.

Wissenschaft von der Vermessung der Erde

Die Erde ist eine Kugel, ähnelt aber in Wirklichkeit eher einer runzligen Kartoffel, die außerdem niemals stillsteht. Sie dreht sich ständig um die eigene Achse. Zusätzlich bewegen sich die Kontinentalplatten, immer wieder bebt die Erde und der Meeresspiegel steigt und fällt.

Weil die Erde sich ständig bewegt und verändert, muss sie auch ständig neu vermessen werden. Wettzell liefert dafür 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr Daten. Dafür arbeiten hier 40 Beschäftigte, Ingenieure der verschiedensten Fachrichtungen vor allem der Elektrotechnik und Physik.

Die gesammelten Daten werden mit den Daten anderer Fundamentalstationen verknüpft. Weltweit gibt es nur sechs Observatorien, die genauso gut ausgestattet sind wie das in Wettzell.

Ohne Wettzell funktioniert kein Navi

Ohne diese ständigen Messdaten würden zum Beispiel Navigationssysteme in Flugzeugen und Autos nicht zuverlässig funktionieren. Ingenieure könnten außerdem keine Tunnelröhren graben – die Maschinen, die von zwei Seiten graben, würden sich nicht, wie geplant, in der Mitte treffen. Auch der Bau von langen Pipelines wäre ohne die Daten unmöglich.

Ein Gravimeter misst in Wettzell die Schwerkraft. Ein Seismometer, das unterirdisch in einem Bunker untergebracht ist, registriert, wie oft die Erde bebt – übrigens viel öfter als man denkt:

"Statistisch gesehen gibt es pro Jahr rund 50.000 Erdbeben der Stärke drei bis vier. Das heißt, alle elf Minuten bebt die Erde – meistens ohne dass wir es spüren." Alexander Neidhardt, Geodätisches Observatorium Wettzell

Die Informationen, die Wettzell liefert, sind auch wichtig für die Forschungen zum Klimawandel, zum Beispiel zu den Schwankungen der Meeresspiegel.

Führungen für Interessierte

Wer immer schon mal wissen wollte, was eigentlich in der von außen ziemlich exotisch wirkenden Station gemacht wird, kann eine Führung mitmachen. Die gibt es regelmäßig zu festen Terminen, die man unter www.bkg.bund.de findet, und für die man sich anmelden muss.