Das berühmteste Röntgenbild der Welt wird 125 Jahre alt

Röntgen verfügte alle Aufzeichnungen zu vernichten

So in etwa soll sich die Entdeckung der Strahlen, die Röntgen "X-Strahlen" nannte, zugetragen haben. Tatsächlich lässt sich die Entdeckung der Röntgenstrahlen nur grob rekonstruieren. Röntgen verfügte in seinem Testament, all seine Aufzeichnungen - außer den veröffentlichten Aufsätzen - nach seinem Ableben zu vernichten.

Nach diesen ersten, eher zufälligen Beobachtungen forschte Röntgen unermüdlich weiter. Die Entdeckung der unbekannten Strahlen fesselte ihn derart, dass er sich sechs Wochen lang in seinem Labor einschloss und es kaum noch verließ. Nach seinen gewissenhaften Studien veröffentlichte er Ende 1895 seinen berühmten Artikel "Über eine neue Art von Strahlen".

Entdeckung bringt Nobelpreis für Physik ein

1901 erhielt Röntgen für seine Entdeckung den Nobelpreis für Physik. Bescheiden verzichtete er auf das Preisgeld und stiftete es der Universität Würzburg. Schon 1905 hieß es beim Kongress der Röntgen-Vereinigung zu Berlin: "In dieser vervollkommneten Weise sind die Röntgenstrahlen [...] in allen Spezialfächern der Menschenheilkunde [...] ein unersetzliches und unentbehrliches Hilfsmittel geworden." Röntgens Name wurde zu einem Verb: röntgen.