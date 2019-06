Darum ist Hornhaut am Fuß besser als jeder Schuh

Verdickte, harte, oft auch noch gelblich verfärbte Haut am Fuß sieht einfach nicht schön aus. Sie stört - und muss weg. Hornhaut scheint jedoch, wenn sie nicht einreißt und schmerzt, eher ein kosmetisches Problem zu sein. Dass sie für unseren Körper vorteilhafter ist als gedacht, hat jetzt ein internationales Wissenschaftlerteam erforscht und in der Zeitschrift "Nature" publiziert. Biologen der Harvard University und Bewegungswissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz haben dafür die Füße von 81 Kenianern und 22 Amerikanern einem besonderen Belastungstest unterzogen.

Hornhaut wirkt sich nicht auf Empfindlichkeit der Fußsohlen aus

Ein Teil der Studienteilnehmer trug regelmäßig Schuhe, ein Teil ging immer barfuß. Mithilfe eines Ultraschallmessgeräts bestimmten die Forscher die Dicke der Haut an deren Fußsohlen: Die Barfußläufer hatten eine um dreißig Prozent dickere Hornhautschicht an den Füßen. Da sie sich zwischen dem Boden und den menschlichen Sensoren in der Haut befindet, könnte man ja annehmen, dass schwielige Füße weniger empfindlich auf Reize reagieren. Um dies zu testen, hielten die Wissenschaftler ein Vibrationsgerät an die Fußsohlen der Studienteilnehmer. Mithilfe verschiedener Vibrationsstufen wurde die jeweilige Wahrnehmungsschwelle bestimmt. Es zeigte sich, dass alle Teilnehmer den Reiz nahezu gleich stark spürten - auch wenn sie dicke Hornhaut an den Füßen hatten. Die Empfindlichkeit der Nervenenden in den Füßen wird durch die verdickte und verhärtete Hautschicht nicht beeinträchtigt.