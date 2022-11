Darum helfen Ökostrom-Tarife nicht unbedingt der Umwelt

Wirklich grüne Ökostromanbieter investieren in sauberen Strom

Aber selbst wenn der Anbieter wirklich zu 100 Prozent Ökostrom liefert, sorgt das noch nicht dafür, dass auch mehr saubere Energie produziert wird. Denn der Strom-Gesamt-Mix in Deutschland bzw. in der EU bleibt erstmal derselbe. Wer mit seinem Ökostrom-Abo daher erneuerbare Energien ernsthaft fördern will, sollte stattdessen auf folgenden Aspekt achten:

Wie investiert der eigene Stromanbieter seine Gewinne? Steckt er sie gleich wieder in den Ausbau von Photovoltaikanlagen? Behält er sie ein? Oder finanziert er damit womöglich konventionelle Energieträger im Ausland? Denn das macht am Ende den Unterschied beim Gesamt-Strom-Mix. Denn je mehr Geld in den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt wird, umso geringer der CO2-Verbrauch.

Auch regionaler Ökostrom macht hier laut der Verbraucherzentrale keinen Unterschied. Es gebe zwar "Regionalnachweise", die belegten, dass durch die EEG-Umlage geförderter Strom aus maximal 50 Kilometern Entfernung komme. Aber auch das fördere noch nicht den Ausbau erneuerbarer Energien.

Nicht alle Ökostrom-Gütesiegel sind aussagekräftig

Da die Art der Investitionen der Stromanbieter für Verbraucher oft schwer zu erkennen sind, gibt es Gütesiegel. Diese sollen für Transparenz und Übersicht sorgen.

Zum einen stellen TÜV Süd und TÜV Nord Ökostrom-Zertifikate aus. Diese garantieren, dass wirklich der ganze Strom aus erneuerbaren Energien stammt und ein Drittel davon aus neueren Anlagen. Aber der Anbieter kann seine Gewinne trotzdem weiterhin in konventionelle Energiequellen investieren.