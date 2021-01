Darum fällt es uns schwer, an Zufälle zu glauben

Unser Leben ist voller Momente, die unerklärlich sind. Wir denken zum Beispiel gerade an jemanden, den wir lange nicht gesprochen haben. Und genau in dem Moment ruft diese Person an – das muss Gedankenübertragung gewesen sein! Oder einfach nur Zufall? Statistikprofessoren haben die enttäuschende Antwort: Es war Zufall. Sie begründen es mit dem "Gesetz der ganz großen Zahlen".

Denn: Wie viele Male wurden wir angerufen und haben nicht gerade an den Anrufer gedacht? Oder wir haben an jemanden gedacht, und der- oder diejenige hat dann nicht angerufen? Wenn die Menge der möglichen Ereignisse groß genug ist, werden auf den ersten Blick unwahrscheinliche Dinge wahrscheinlich, schreibt David Hand, Professor für Statistik in London.

Muster suchen als evolutionärer Vorteil

Aber uns fällt es schwer, an Zufälle im Leben zu glauben. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Muster zu erkennen. Evolutionär ist das von Vorteil, sonst würden wir uns in der Welt nicht zurechtfinden. Das fängt beim Sprechen lernen an: Schon acht Monate alte Babys suchen nach Mustern in der Flut an Silben und lernen so ihre ersten Wörter.

Erklärungen suchen in Krisenzeiten

Muster und Erklärungen suchen, das wollen wir auch noch als Erwachsene. In Zeiten von Krisen und Unsicherheit ist dieser Wunsch umso stärker. Zum Beispiel nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September: Rund um die Zahl Elf entstanden immer mehr Spekulationen und scheinbare Zusammenhänge, wie zum Beispiel, dass die Quersumme des Datums 11 ergibt.

Auch die Pandemie durch das neuartige Coronavirus verleitet einige zur Suche nach Erklärungsmustern: 15 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage glauben, dass die Pandemie nur ein Vorwand zur Unterdrückung der Menschen sei. Forscher vermuten, dass die Suche nach Mustern und nach Erklärungen dieselben Ursachen haben: Wir wünschen uns eine vorhersehbare Welt, wo Dinge unter Kontrolle bleiben.