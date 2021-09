Dänemark beendet die Pandemie: Wie kann das sein? Possoch klärt!

Im neuen "Possoch klärt" (Video unten) erklärt die ARD-Korrespondentin für Dänemark, Sofie Donges, wie es Dänemark dahin geschafft hat.

"Die dänische Regierung wirkte immer sehr klar und entschlossen, als ob es eine Strategie gibt, als ob das Ganze durchdacht ist und klar kommuniziert wird." Sofie Donges, ARD-Korrespondentin für Dänemark

Die drei wesentlichen Punkte, die den Unterschied in der Strategie letztlich wohl ausgemacht haben: das Gesundheitssystem, die Impfquote und der Politikstil.

Dänisches Gesundheitssystem ist voll digitalisiert

Digital Health ist in Dänemark Standard. Angefangen von elektronischen Patientenakten und Medikationslisten, über E-Rezepte bis hin zu einem Online-Gesundheitsportal: Das dänische Gesundheitssystem ist voll digitalisiert und vernetzt. Und die Dänen schätzen dieses System. 89 Prozent der Bevölkerung geben an, Vertrauen in ihre medizinischen Einrichtungen zu haben.

Weil das Gesundheitssystem so aufgestellt ist, konnten in Pandemie-Zeiten die vulnerablen Gruppen schnell und unkompliziert erreicht werden. Das hat sich auch auf die Impfquote ausgewirkt. In Europa ist Dänemark Vizemeister hinter Island, was Corona-Impfungen angeht.