Curevac-Studienleiter: Wirksamkeit lässt sich noch steigern

Der deutsche Curevac-Impfstoffkandidat ist weniger wirksam als erhofft - eine Nachricht, die als herber Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie bewertet wurde. Sein Präparat habe in der Studie mit 40.000 Probanden eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent, teilte das Unternehmen aus Tübingen mit.

Prof. Peter Kremsner, der wissenschaftliche Leiter der Impfstoff-Studie, sieht Curevac allerdings weiterhin in der Spitzengruppe der Covid-Vakzin-Hersteller. "Mit Curevac sind wir nach wie vor in den Top 10 von 300 Impfstoffentwicklern", sagte Kremsner im radioWelt-Interview auf Bayern 2. "Das ist gar nicht schlecht, für ein kleines Unternehmen auf der schwäbischen Alb. Aber wir haben es halt nicht in die Medaillen-Ränge geschafft", so Kremsner.

Zusammenarbeit mit Partner wäre sinnvoll

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA werde in den nächsten Wochen entscheiden, wie es jetzt mit dem Curevac-Impstoff weitergeht, so Kremsner. Die erst dieses Jahr beschlossene Zusammenarbeit von Curevac mit dem Bayer-Konzern sei möglicherweise zu spät vereinbart worden. "Es ist sicher besser, wenn man mit einem großen und kompetenten Partner zusammenarbeitet. Biontech hat das mit Pfizer vorgemacht. Curevac hat das deutlich später gemacht", bedauerte Kremsner.

Kremsner: Impfstoff kann noch "sehr wirksam" werden

Es werde gelingen, den Curevac-Impfstoff noch einsatzfähig machen zu können, so Kremsner: "Das wird sicher klappen. Aus meiner Sicht wird das nicht in den nächsten Wochen gelingen. Aber es wird möglich sein, den Impfstoff so aufzubereiten, dass er sehr wirksam sein kann. Man muss da an der Formulierung noch arbeiten."

