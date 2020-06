Coronavirus: Studie belegt Wirksamkeit von Alltagsmasken

Als erste größere deutsche Stadt hatte Jena bereits ab 6. April eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr angeordnet. Die Zahl der Neuinfektionen ist daraufhin drastisch zurückgegangen. Wie die Universität Mainz mitteilt, haben Forscher aus Mainz, Darmstadt, Kassel und dem dänischen Sønderborg (Sonderburg) ermitteln können, dass der Rückgang tatsächlich eine Folge dieser Maßnahme gewesen sei.

Vergleichsgruppe mit ähnlicher Bevölkerungsstruktur

Für ein aktuelles Diskussionspapier des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) suchten die Wissenschaftler nach anderen kreisfreien Städten und Landkreisen, die eine ähnliche Bevölkerungsstruktur und eine vergleichbare medizinische Infrastruktur aufweisen. Aus deren Infektionszahlen errechneten sie einen Durchschnittswert. Die Forschergruppe habe "eine Art synthetisches Jena geschaffen, das die Maskenpflicht erst später eingeführt hat, und dieses mit dem realen verglichen", erklärte der Mainzer Volkswirt Klaus Wälde.

Viermal weniger neue Fälle

Den Berechnungen zufolge gab es in den drei Wochen nach Einführung der Maskenpflicht in Jena viermal weniger neue Fälle als in den Vergleichskommunen. In die Vergleichszahlen flossen insbesondere Daten aus Darmstadt, Magdeburg, dem zu Beginn der Pandemie besonders stark betroffenen Landkreis Heinsberg und Rostock in die Studie ein. Die Wissenschaftler-Gruppe wolle nun weiter der Frage nachgehen, welche der vielen Anti-Corona-Maßnahmen den größten Effekt bei der Eindämmung der Infektionszahlen hatten, sagte Wälde.

