Corona: Bringt die Omikron-Variante die fünfte Welle?

Die Omikron-Variante wurde Ende November erstmals aus Südafrika gemeldet. Inzwischen wird sie weltweit festgestellt, auch in Deutschland. "Omikron breitet sich mit einer Geschwindigkeit aus, die wir bei keiner vorherigen Variante gesehen haben", sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Ghebreyesus am Dienstag in Genf. 77 Länder hätten der WHO bereits Nachweise gemeldet. Vermutlich sei Omikron jedoch bereits in den meisten Ländern angekommen, nur noch nicht erkannt.

In Südafrika und Großbritannien werden die deutlich steigenden Infektionszahlen auf Omikron zurückgeführt. Das Vereinigte Königreich meldete am Mittwoch so viele Corona-Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden registrierten dort 78.610 neue Fälle. Anscheinend schützt die Immunabwehr von Geimpften und Genesenen gegen Omikron weniger gut als gegen die bisher verbreitete Varianten. Die Omikron-Variante ist allerdings neu und viele ihrer Eigenschaften noch kaum bekannt.

Omikron zweifach im Vorteil

Die Omikron-Variante hat auffällig viele Mutationen an Schlüsselstellen. Mehr als 30 Veränderungen betreffen das Spike-Protein an der Oberfläche des Virus, mit dem es an menschliche Zellen andockt. Auf dieses Spike-Protein zielen die derzeit eingesetzten Impfstoffe, allerdings auf das Spike-Protein des Coronavirus zu Beginn der Pandemie.

Mutationen eines Virus können dazu führen, dass Antikörper von Genesenen und Geimpften weniger gut gegen diese Variante wirken. Die Variante Delta war mit dieser sogenannten Immunflucht in der Lage, sich gegen andere Varianten durchsetzen. Bei der Variante Omikron scheint dies nun ebenso zu sein. Zudem gibt es Hinweise, dass Omikron auch ansteckender ist als Delta, sagte der Modellierungswissenschaftler Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Die Immunflucht allein könne die Wachstumsraten bei den Infektionszahlen nicht erklären.

Impfung schützt wohl weniger vor Infektion

Vor schweren Krankheitsverläufen sind Geimpfte und Genesene vermutlich auch bei einer Infektion mit der Omikron-Variante gut geschützt. Erste Studien zeigen aber, dass die Grundimmunisierung mit einer Impfung bei der Omikron-Variante deutlich weniger vor einer Infektion schützt. Labordaten zufolge sorgen zwei Dosen des Impfstoffs von Moderna für eine schwächere Abwehrreaktion des Körpers gegen Omikron als gegen andere Varianten. Biontech und Pfizer bewerten zwei Dosen ihres Impfstoffs als nicht ausreichenden Schutz vor einer Infektion.

Eine Bevölkerungsstudie aus Großbritannien ergab, dass die Wirksamkeit gegen eine symptomatische Infektion mit Omikron 15 Wochen nach der zweiten Dosis Biontech auf 34 Prozent gesunken war. Menschen, die mit zwei Dosen des Astrazeneca-Präparats geimpft worden waren, hatten keinen Schutz mehr vor symptomatischer Infektion. Zwei Wochen nach einer Booster-Impfung stieg die Effektivität bei beiden Präparaten allerdings wieder auf über 70 Prozent.

Booster sorgt für mehr Schutz

Ein Booster, also eine Auffrischungsimpfung, bringt das Immunsystem wieder gegen das Coronavirus in Stellung. Der Antikörperspiegel zum Schutz vor Ansteckung steigt wieder an, nach bisherigen Erkenntnissen bietet das aber keinen perfekten Schutz. Das zeigen Omikron-Fälle bei dreifach Geimpften. Die Virologin Sandra Ciesek von der Universitätsklinik Frankfurt warnt daher, dass eine Konzentration auf die Booster-Kampagne nicht reichen wird, auch weil der Schutz wieder nachlässt.

In Deutschland scheint die Verbreitung der Omikron-Variante noch gering zu sein. Allerdings wird nur ein kleiner Teil aller positiven Proben auf Varianten untersucht. Außerdem gibt es einen Zeitverzug bei der Auswertung.

Maßnahmen bremsen auch die Omikron-Variante

In Großbritannien nehmen Experten eine Verdopplung der Fallzahl alle zwei bis drei Tage an, womöglich sogar noch schneller. Nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC dürfte Omikron schon in den ersten beiden Monaten 2022 zur dominierenden Variante in Europa werden.

Brockmann schildert für Deutschland die Lage für Omikron so: Beim geboosterten Teil der Bevölkerung - etwa ein Viertel - sei die Übertragungswahrscheinlichkeit verringert, allerdings nicht dauerhaft. Bei den übrigen Menschen könne der Erreger übertragen werden, auch "weil die erste und zweite Impfung praktisch nicht wirksam sind, was die Ausbreitungsdynamik angeht".

In Deutschland gelten derzeit allerdings andere Maßnahmen als in Großbritannien und in anderen Ländern. Das Virus hat deshalb im Moment nicht freien Lauf. Daher kann sich auch die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreiten wie anderswo.

Krankheitsverlauf noch unklar

Ob die Mutationen der Omikron-Variante auch den Krankheitsverlauf verändern, ist noch unklar. Erste Beobachtungen in Südafrika zeigen relativ milde Covid-19-Verläufe bei einer Infektion mit der Omikron-Variante. Das muss aber nicht am Virus liegen. Die Angaben stützen sich auf relativ geringe Fallzahlen bei eher jungen Betroffenen. Die meisten Menschen in Südafrika sind zudem geimpft oder waren bereits mit dem Coronavirus infiziert, zum Teil mehrmals. In Deutschland mit mehr alten Menschen und vielen, die noch nie mit dem Virus in Kontakt waren, können die Krankheitsverläufe ganz anders sein. Viele Infektionen in Südafrika wurden zudem erst vor kurzer Zeit registriert. Es kann also noch dauern, bis Krankenhauseinweisungen und Todesfällen gemeldet werden.

Labor-Untersuchungen von Wissenschaftlern in Hongkong ergaben, dass die Omikron-Variante sich in den Bronchien deutlich besser, in der Lunge hingegen schlechter vermehrt als die Delta-Variante. Das spricht für eine höhere Fähigkeit zur Ansteckung, aber für einen milderen Krankheitsverlauf. Die Forscher betonen aber, die Schwere der Krankheit nicht allein durch die Vermehrung der Viren bestimmt ist, sondern auch, wie das Immunsystem des Infizierten reagiert.

Aktuelle Zahlen zu den Krankenhauseinweisungen in Dänemark liefern keinen Beleg, dass Omikron weniger krank machen würde. Mit der Omikron-Variante Infizierte müssen danach sogar ein wenig häufiger in die Klinik. Diese Daten beruhen aber auf einer niedrigen Zahl von Fällen und sind daher noch unsicher. Doch selbst wenn Omikron weniger krank machen sollte, breitet sich die Variante rasch aus. Das kann die Zahl von Krankheitsfällen rasch in die Höhe treiben und das Gesundheitssystem übermäßig belasten.

Fazit: Wieder die Welle flachhalten

Wenn sich die Omikron-Variante so schnell ausbreitet wie befürchtet, könnte die vierte Welle in Deutschland direkt in die fünfte übergehen. Virologin Sandra Ciesek und Modellierer Dirk Brockmann riefen daher am Mittwoch zu schnellem, vorsorglichem Handeln auf. Man müsse auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sein. Auch auf den Worst Case wie etwa steigende Krankenhausbelegungen. Impfungen alleine würden nicht reichen, um die Omikron-Variante in Schach zu halten. Masken, Abstand halten, Lüften und Handhygiene bleiben also auch weiterhin notwendig.

Auch Kontakte sollte man so weit wie möglich reduzieren. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, rief dazu auf, Weihnachten nur im kleinsten Kreis zu feiern. "Wir alle möchten ja die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen, aber wir alle müssen auch gemeinsam dafür sorgen, dass Weihnachten nicht zu einem Kickstart für Omikron wird." sagte Wieler in Berlin. Auch das Europabüro der WHO rief dazu auf, angesichts der Pandemie-Lage während der Weihnachtsfeiertage Vorsicht walten zu lassen.