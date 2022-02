Corona: Aktuelle Zahlen zur Impfung in Bayern und Deutschland

Über die Daten

Die Daten zu den verabreichten Impfdosen in Impfzentren und von Impfteams werden vor Ort erhoben. Autorisierte Organisationen können diese über die Anwendung Digitales Impfquotenmonitoring (DIM) direkt ans Robert Koch-Institut (RKI) übertragen. Auch Krankenhäuser und Betriebsärzte melden über das DIM.

Die Daten der in Arztpraxen verabreichten Impfdosen werden täglich an die Kassenärztliche Bundesvereinigungen (KBV) gemeldet. Dort werden sie aggregiert und anschließend dem RKI zur Verfügung gestellt. Privatärzte wiederum melden zunächst an die Privatärztliche Verrechnungsstelle (PVS). Die unterschiedlichen Meldeketten führen in Bayern dazu, dass keine örtlichen Impfquoten ausgewiesen werden können.

Die Impfquote der mindestens zweimal Geimpften überschätzt dagegen deren tatsächliche Zahl in der Bevölkerung. Bis Mitte Januar 2022 reichte eine einfache Impfung mit Johnson & Johnson, um als vollständig geimpft zu gelten. Inzwischen wurde Johnson & Johnson den anderen Herstellern gleichgestellt: Es sind auch hier zwei Impfdosen notwendig, um als grundimmunisiert zu gelten. Das RKI arbeitet aktuell an einer rückwirkenden Anpassung der Daten.

Darüber hinaus überprüft das RKI die Daten aus dem DIM in regelmäßigen Abständen mit gesonderten Erhebungen. Die Ergebnisse der 8. COVIMO-Studie deuten darauf hin, dass die tatsächliche Impfquote bis zu 5 Prozentpunkte höher liegen könnte. Im Rahmen der Studie werden jeweils 1.000 Menschen nach ihrem Impfstatus oder der Bereitschaft sich Impfen zu lassen befragt.