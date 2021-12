Heiligabend und Corona: Wie feiere ich sicher Weihnachten?

Weihnachten steht vor der Tür, doch die vierte Pandemiewelle ist noch nicht vorüber. Ein zweites Mal gilt es rund ums Fest Corona-Regeln zu beachten, damit entspannt und sicher gefeiert werden kann.

Weihnachten mit der Familie - wer sich treffen darf

Sie sind nicht mehr so umfassend wie im ersten Jahr, aber dennoch gelten gewisse Einschränkungen, gerade für Ungeimpfte und Nichtgenesene.

So dürfen sich bei privaten Feiern höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands treffen. Davon ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten. Auch Geimpfte und Genesene bleiben bei der Gesamtzahl außer Acht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Unabhängig vom Ort des Treffens gilt dabei der jeweils größere Hausstand als der eigene.

Geimpfte und Genesene dagegen können das diesjährige Weihnachtsfest gemeinsam mit ihren Verwandten, Freunden und Bekannten feiern, ohne dabei auf die Anzahl der Haushalte Rücksicht zu nehmen. Sie sind überwiegend nicht von Kontaktbeschränkungen betroffen - mit Ausnahme von privaten Feiern und Zusammenkünften, die nicht in der Gastronomie stattfinden. Hier gilt eine Teilnehmergrenze von 50 Menschen im Innen- und 200 Menschen im Außenbereich. Geimpfte und Genesene sind aber angehalten, nach Möglichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu halten sowie Hygienemaßnahmen zu befolgen.

Für den Familienbesuch von auswärts zum Fest gilt: Einchecken ins Hotel dürfen nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten.

Vor dem Fest noch schnell zum Friseur?

In den meisten Geschäften außer in denen für den Bedarf des täglichen Lebens gilt derzeit die 2G-Regel. Einkaufen darf dort also nur, wer geimpft oder genesen ist, ein negativer Corona-Test reicht nicht aus. Auch wer vor dem Fest nochmal zum Friseur oder ins Nagelstudio will, muss einen Impf- oder Genesenen-Nachweis haben. Dort werden auch weiterhin die Kontaktdaten zur Nachverfolgung erfasst.

An den Feiertagen: Das gilt im Restaurant oder bei Ausflügen

Auch in der Gastronomie gilt in Bayern die 2G-Regel - drinnen und draußen. Zudem gibt es eine Sperrstunde ab 22 Uhr (mit Ausnahme des Silvesterabends).

Soll es an den Weihnachtstagen in den Zoo, in den botanischen Garten, auf ein Ausflugsschiff oder in den Freizeitpark gehen, gilt die 2G-Regel. Dort ist neuerdings kein Testnachweis mehr nötig. "Weil dort ein zusätzlicher Test keinen effektiven Mehrwert hat", sagte Ministerpräsident Markus Söder zur Begründung. Diese Lockerung gilt jeweils auch für die Innenbereiche.

Keine Testpflicht mehr für Geboosterte

Für einen Kino-, Museums- oder Fitnessstudio-Besuch brauchten Genesene und vollständig Geimpfte in Bayern bisher einen aktuellen negativen Corona-Test. Für Menschen, die vor mindestens 15 Tagen eine Auffrischungsimpfung bekommen haben, fällt diese Testpflicht nun weg, wie das bayerische Kabinett beschlossen hat. Frisch von Corona Genesene werden dabei allerdings vorerst nicht mit Geboosterten gleichgestellt.

Keine großen Einschränkungen beim Weihnachtsgottesdienst

Singen ohne Maske, Kirchenbesuch ohne Nachweis: Trotz der dramatischen Corona-Lage und des zu erwartenden großen Andrangs an Weihnachten wurden die gesetzlichen Regeln für Gottesdienste in Bayern nicht verschärft. Ein Test-, Impf- oder Genesenennachweis ist nicht nötig. Bei Gottesdiensten mit 3G-Regel dürfen die Kirchen sogar ohne Abstand gefüllt werden.

Besuch im Pflegeheim zu Weihnachten: Test muss sein

Die Testpflicht bei 2Gplus für Menschen, die vor mindestens 15 Tagen eine Auffrischungsimpfung erhielten, fällt laut einem Beschluss des bayerischen Kabinetts zwar grundsätzlich weg, es gibt aber eine Ausnahme: beim Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Wer also dort zu Weihnachten einen Besuch einplant, braucht unabhängig vom Impfstatus in jedem Fall einen gültigen Test. Dabei darf eine Antigen-Testung maximal 24 Stunden, eine PCR-Testung 48 Stunden zurückliegen. Zudem muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Wer bezahlt den Test?

Alle bayerischen Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome haben unabhängig vom Impf- oder Genesenen-Status Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche. Die Kosten hierfür trägt der Bund.

Wer dagegen Symptome hat, sollte sich bei einem Arzt oder einer Ärztin mittels PCR-Test testen lassen. Die Kosten übernehmen nach wie vor die Krankenkassen.

Aber auch für Menschen ohne Symptome gibt es in einigen Fällen die Möglichkeit, sich kostenlos mittels PCR-Test testen zu lassen. Dies gilt etwa für Schwangere, stillende Personen und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (hier muss allerdings ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden). Sie alle können sich in lokalen Testzentren gratis testen lassen, Schwangere dazu auch in Arztpraxen.

Auch Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen arbeiten, haben im Freistaat die Möglichkeit, kostenlose PCR-Tests durchführen zu lassen. Sie erhalten dafür von den Einrichtungen Berechtigungsscheine für lokale Testzentren.

Wer vom Gesundheitsamt als enge Kontaktperson eingestuft wurde, hat ebenfalls Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Wenn die Corona-Warn-App rot zeigt, ist der PCR-Test auch kostenfrei.

Wo finde ich die Testzentren?

Auf der Website des Gesundheitsministerium gibt es eine Liste sämtlicher Testzentren samt Suchfunktion - unter dem Punkt "Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten".

Und an Silvester?

Feuerwerk in den Straßen, unbeschwerte Silvesterpartys - angesichts der Corona-Pandemie und der angespannten Lage auf den Intensivstationen wird es das auch heuer nicht geben. Bund und Länder haben sich erneut auf ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper geeinigt. Darüber hinaus gibt es ein Feuerwerksverbot auf "besonders publikumsträchtigen öffentlichen Plätzen".

An Silvester und am Neujahrstag sind Ansammlungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten: Zwischen dem 31. Dezember (15 Uhr) und dem 1. Januar (9 Uhr) herrscht "auf von den Gemeinden zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und ihrem weiteren Umfeld ein landesweites Verbot von Menschenansammlungen, die über zehn Personen hinausgehen". Über zehn Personen hinausgehende Menschenansammlungen hätten sich unverzüglich zu zerstreuen.

Ein kleines Zuckerl gibt es aber dann doch zum Jahreswechsel: Die Sperrstunde in der Gastronomie entfällt an Silvester.