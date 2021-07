BR24live: Wie erreichen wir Herdenimmunität?

Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie selbst. Denn Herdenimmunität würde bedeuten, dass ausreichend viele Menschen immun sind, sodass das Virus sich nicht mehr ausbreiten kann. Gelingen kann dies allerdings nur, wenn sich genügend Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Herdenimmunität noch in weiter Ferne

Noch haben aber viel zu wenig Menschen in Deutschland einen Impfschutz, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts sollten wegen der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Senioren ab 60 Jahren vollständig geimpft sein. Tatsächlich waren am Dienstag dieser Woche aber nur 43 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. In Bayern waren es etwas über 41 Prozent.

Niederschwellige Impfangebote: Impfen "to go"

Die Herdenimmunität ist also noch lange nicht erreicht und trotzdem sinkt derzeit die tägliche Impfrate. Viele Stühle im Wartebereich der Impfzentren bleiben leer, die Nachfrage nach Impfstoff sinkt. Gleichzeitig betonen Experten, dass es aufgrund der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Virusvariante gerade jetzt wichtig wäre, dass auch jene Menschen sich impfen lassen, die bisher vielleicht noch gezögert haben.

Wie aber können jene Menschen motiviert werden, die sich bislang nicht für die Impfung entschieden haben? Nach dem Willen der Staatsregierung sollen durch niederschwellige Impfangebote mehr Impfwillige erreicht werden. Impfen in Supermärkten und Einkaufszentren, Wirtshäusern, Restaurants, Fastfood-Lokalen, Sportvereinen, Schwimmbädern und Jugendzentren sind angedacht. Auch in Moscheen und Kulturvereinen, Arbeitsämtern und Jobcentern, vor Geschäften, auf Märkten oder bei Sportveranstaltungen soll geimpft werden.

Anreize für Impfwillige

Derzeit versuchen Bundesregierung und Länder mehr Anreize zu schaffen, um möglichst viele Menschen zum Impfen zu bewegen. So soll die neue Einreiseverordnung ab August Erleichterungen für vollständig Geimpfte enthalten. Wer vollständigen Impfschutz hat, soll nach Reisen demnach nicht mehr in Quarantäne müssen.

Auch die bayerische Staatsregierung plant Anreize fürs Impfen. Geimpfte könnten beispielsweise schon bald nicht mehr auf die erlaubte Zuschauerzahl bei Kultur- und Sportveranstaltungen angerechnet werden. Klar ist aber auch: Eine Geldprämie fürs Impfen wird es ebenso wenig geben wie eine Impfpflicht.