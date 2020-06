Kampf gegen Corona: Welche Maßnahmen sind sinnvoll?

Eine neue Woche - Corona ist immer noch da. Aber es ist wieder etwas mehr möglich. Weitere Lockerungen sind seit Montag in Kraft. Mehr Menschen in Geschäften, keine Masken für Kassierer – falls sie hinter Plexiglas arbeiten können. Saunen dürfen uns wieder zum Schwitzen bringen. Aber auch das Gewirr an ständig neuen Lockerungen kann einen ins Schwitzen bringen. So muss der Badegast beispielsweise seine Telefonnummer am Eingang abgeben, aber in der prall gefüllten Bahn zum See oder Schwimmbad stehen die Leute dicht an dicht und niemand weiß, wer da fährt. Sind die vielen Lockerungen eigentlich aufeinander abgestimmt?

Ein Verkäufer sagt: "Ich bin jetzt hier im Einzelhandel tätig und muss sagen, die Maskenpflicht ist schon sehr sehr wichtig, weil wir auch immer wieder mitkriegen, wie viele das einfach nicht einhalten und dann rumhusten." Klar sei es "scheiße", weil man eingeschränkt sei, aber es sei "besser für uns alle, weil dann einfach die Ansteckungsgefahr niedriger wird."

An der Maske scheiden sich die Geister

An der Maske scheiden sich noch immer die Geister. Mittlerweile spricht viel dafür, dass die Masken doch einen nicht zu unterschätzenden Baustein in der Prävention ausmachen. Mehrere Studien zeigen, wie die Masken die Verbreitung der Viren zwar nicht unterbinden, aber stark verringern. Oder das Beispiel Jena. Dort hat die Stadt bereits Anfang April eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt. Vor kurzem haben Forscher ausgerechnet, was in einer vergleichbaren Stadt ohne Masken passiert wäre.

"Und da sind es am Ende des Auswertungszeitraums dann nicht 158 Fälle, sondern 205 Fälle. Also: Jena hat 23 Prozent weniger Zuwachs gehabt. Und bei den über 60-Jährigen sogar über 50 Prozent weniger Zuwachs, wie Sie es eben gesagt haben. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert." - Christian Drosten, Virologe

Masken rufen falsches Sicherheitsgefühl hervor

Allerdings bergen die Masken nach wie vor die Gefahr, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen und weniger Abstand halten. Jonas Schmidt-Chanasit, Professor für Virologie am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, sagt: "Da sieht man, dass zum Teil Maßnahmen gegeneinander ausgespielt werden. Also Masken, zum Beispiel als Alibi für zu wenig Platz." Primär sei immer Abstand das Entscheidende.

Was bei allen Lockerungen, egal ob sich mehr Menschen privat treffen, ob die Kinos wieder aufmachen dürfen, mehr und mehr untergehe: nach wie vor gelte das Abstandsgebot., so Schmidt-Chanasit. Egal ob 100 im Kino oder 50 auf der Gartenparty: 1,50 Meter Abstand müssen eingehalten werden. Faktisch sei es natürlich ein Unterschied, ob man auf einer windigen Wiese sitzt oder in einem nicht belüfteten, nicht klimatisierten Raum.

Überfüllte Busse und Züge als Risiko

Wo das Abstandsgebot nicht untergeht, sondern schlicht sehr oft gar nicht eingehalten werden kann, ist in Bussen und Zügen. Gerade Ausflügler an die bayerischen Seen kennen die absurde, oder wie es der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit nennt, bizarre Situation: im Zug beträgt der Abstand zu meinem anonymen Mitfahrer 30 Zentimeter. Am zugigen Strand unter freiem Himmel muss ich dann meine Kontaktdaten angeben.

"Gerade wenn sie vom Nahverkehr sprechen, kann man sagen, dass wir viel mehr Züge fahren, oder dass längere Züge fahren, dass es gar nicht zu dieser extremen Enge kommen kann", sagt Schmidt-Chanasit. Es müsse klar gesagt werden, dass die Maske uns gerade in diesen engen Situationen nicht vor Infektionen bewahren wird.

Die Corona-Warn-App ist etwa in Zügen sehr sinnvoll

Mehr Züge, längere Züge - genau das Gleiche fordert auch Bernd Salzberger, Professor für Infektiologie an der Uni-Klinik Regensburg. Eben auch, weil in den Zügen niemand registriert wird: "Für diese Situation ist die App eine ganz gute Möglichkeit. Die App ist nicht so etwas Festes wie die Mundschutzpflicht oder die Registrierungspflicht." Aber sie gebe den Menschen ein bisschen Verantwortung zurück, und das sei vielleicht auch ein ganz wichtiger Schritt.

Immerhin haben bis heute 12 Millionen Menschen die App heruntergeladen. Das reicht noch nicht, ist aber sehr ermutigend. Trotzdem: Im Vergleich zu dem massiven Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies verblasst momentan fast alles - Maske, App, Abstand im Supermarkt. Zumal es ja schon mindestens der vierte Ausbruch in und rund um Schlachthofbetriebe ist. Jonas Schmidt-Chanasit kann im Fall von Tönnies die spontanen Schulschließungen verstehen, wie er sagt. Er wünscht sich aber auch hier, wie überall, weniger pauschale Maßnahmen, sondern mehr zielgerichtete Schritte.

Wunsch nach weniger pauschalen, mehr zielgerichteten Maßnahmen

"Hätte man die Kinder identifiziert, die aus Familien kommen, wo es positive Tests gebe und hätte dann nur die Klassen zugemacht, in den die betroffenen Kinder waren - das wäre zielgerichtet. Aber nicht die ganze Schule, denn das erschließt sich nicht natürlich logisch." - Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe

Bernd Salzberger warnt vor allem davor, Beschränkungen oder Gebote beständig an- und auszuschalten. Eine klare Linie, sagt er, sei eine sehr wichtige Grundlage, dass die Leute die Maßnahmen akzeptieren und umsetzen. Auch wenn es immer einzelne geben wird, die nicht logisch sind oder kritisiert werden. Das gehe gar nicht anders, sagt Salzberger, hier müsse man sich eben mit Langmut wappnen.