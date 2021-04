Hygiene-Maßnahmen wegen Corona: Handekzeme nehmen zu

Es beginnt mit trockenen Stellen an den Fingerknöcheln, dann wird die Haut rau und schuppig, es bilden sich Risse, und wenn es ganz schlimm wird, fängt es an zu jucken und zu bluten. So sehen die typischen Symptome eines Handekzems aus.

Ständiges Händewaschen schadet der Haut

In den letzten Monaten klagen immer mehr Menschen über Ekzeme an den Händen, und das hat mit der Corona-Pandemie zu tun. Seitdem es die AHA-Regeln gibt, waschen wir uns häufiger und länger die Hände. Auf Dauer schadet das der Haut, darauf weist die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) hin:

"Die empfohlenen intensivierten Maßnahmen der Handhygiene bergen ein nicht unerhebliches Gesundheitsrisiko für die Entstehung von Handekzemen." Peter Elsner, Direktor der Klinik für Hautkrankheiten am Universitätsklinikum Jena